 Олимпийский комитет США намерен прекратить работу Федерации гимнастики | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.11.2018

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Мир

Олимпийский комитет США намерен прекратить работу Федерации гимнастики

"Этот шаг дался нам нелегко", - отмечается в заявлении НОК США. Федерация гимнастики США годами покрывала тренеров, впоследствии обвиненных властями в растлении малолетних.

Американская гимнастка (фото из архива)

В связи со скандалом о сексуальных домогательствах в Федерации гимнастики США Национальный олимпийский комитет (НОК) потребовал ее отстранения от руководства этим видом спорта на олимпийском уровне. С соответствующей инициативой ведомство выступило в понедельник, 5 ноября. "Это такая ситуация, в которой не существует идеального решения. Этот шаг дался нам нелегко", - отмечается в заявлении НОК США.

В краткосрочной перспективе следует убедиться, что американские гимнасты получают необходимую для продолжения выступлений поддержку, подчеркнули в Олимпийском комитете. "В долгосрочный период очень важно, чтобы спортивной гимнастикой в США управляла пользующаяся признанием национальная федерация - старая или же новая", - заявили в НОК США. Комитет намерен убедиться, что гимнастика в ближайшее время "продолжит существовать", а спортсмены - принимать участие в олимпийских соревнованиях, говорится в открытом письме атлетам.

175 лет тюрьмы за домогательства

Контекст

Из расследования издания Indianapolis Star следует, что Национальная федерация гимнастики США годами покрывала тренеров, впоследствии обвиненных властями в растлении малолетних. (05.08.2016)

Против врача сборной США по спортивной гимнастике свидетельствовали 156 спортсменок. Судья приговорила Ларри Нассара к тюремному сроку до 175 лет. (25.01.2018)

Расследования о многочисленных преступлениях в Национальной федерации гимнастики США, связанных с сексуальными домогательствами, потрясли страну. Федерация годами покрывала тренеров-педофилов. Врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар был приговорен к тюремному сроку до 175 лет за сексуальные домогательства. Против него свидетельствовали 156 спортсменок.

В Национальную федерацию гимнастики США входит свыше 121 000 спортсменов, она владеет более 3000 спортзалов по всей стране. Ее спонсорами являются крупнейшие в США компании по производству продуктов питания и предоставлению телекоммуникационных услуг.

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    Автор: Никита Баталов


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