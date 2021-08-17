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Олимпийские игры, Олимпиада

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковым запросам "Олимпийские игры, Олимпиада".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Лукашенко атакует спортсменов: игра без правил? 17.08.2021

Отказ Тимановской бежать эстафету не только перерос в международный скандал, но и привлек внимание к проблемам в белоруском спорте. Чем объяснить провал Беларуси на Олимпиаде в Токио? Какие рычаги использует режим Лукашенко для давления на спортсменов? И может ли спорт в Беларуси быть вне политики?

Tokyo 2020 Olympics - The Tokyo 2020 Olympics Closing Ceremony - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 8, 2021. General view of fireworks above the stadium during the closing ceremony REUTERS/Thomas Peter

Олимпийские игры в Токио завершились 08.08.2021

Олимпиада в Токио прошла в правильное время и подарила всему миру доверие и надежду, заявил глава МОК Томас Бах во время церемонии закрытия Игр.
Tokyo 2020 Olympics - The Tokyo 2020 Olympics Closing Ceremony - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 8, 2021. The Japanese flag flies next to the Olympic flag at the beginning of the ceremony REUTERS/Bernadett Szabo

Итоги Токио-2020: Олимпиада вопреки всему 08.08.2021

Закончившаяся в Токио ХХХII летняя Олимпиада, в само проведение которой многие не верили до последнего момента, стала самой необычной за всю историю Игр. Ее основные итоги, не только чисто спортивные, - у DW.
FILE PHOTO: A medal tray that will be used for the victory ceremonies of the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games is displayed during the unveiling event at Ariake Arena in Tokyo, Japan June 3, 2021. REUTERS/Issei Kato/Pool/File Photo

Россияне заняли пятое место в неофициальном зачете Олимпиады-2020 08.08.2021

Первую тройку в неофициальном командном зачете составили сборные США, Китая и Японии. Немецкие олимпийцы вошли в первую десятку медального зачета.
Kanu: Olympia, Kajak-Vierer, 500 m, Herren, Finale im Sea Forest Waterway. Kajak-Vierer aus Deutschland mit Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke jubeln über Gold. +++ dpa-Bildfunk +++

Немцы завоевали олимпийское золото в заплыве на каноэ 07.08.2021

Четверка немецких атлетов получила высшую олимпийскую награду в заплыве на 500 метров на каноэ, обойдя испанцев и словаков.
ROC's AVERINA Dina attends a victory ceremony after placing 2nd in the Rhythmic Gymnastics Individual All-Around at Ariake Gymnastics Centre in Tokyo on Aug. 7, 2021.( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

Олимпиада: россиянки впервые за 25 лет не получили личного золота в художественной гимнастике 07.08.2021

Израильтянка Линой Ашрам стала олимпийской чемпионкой, получив на 0,15 балла больше, чем Дина Аверина.
05/08/2021*** Belarusian sprinter Krystsina Tsimanouskaya, who left the Olympic Games in Tokyo and and seeks asylum in Poland, attends an interview with Reuters in Warsaw, Poland August 5, 2021. REUTERS/Darek Golik NO RESALES. NO ARCHIVES

Кристина Тимановская: Моя мечта - Олимпиады-2024 и 2028 05.08.2021

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская после прибытия из Токио в Варшаву рассказала в интервью DW о своих карьерных планах.
6618898 05.08.2021 Russian Olympic Committee's Anzhelika Sidorova reacts after winning silver medal in the women's pole vault final during the athletics event at the Tokyo 2020 Olympic Games at Olympic Stadium in Tokyo, Japan. Grigory Sysoev / Sputnik

Россияне завоевали пять олимпийских медалей за день, немцы - две 05.08.2021

Сборная Олимпийского комитета России вернулась на пятую строчку в общем медальном зачете на Олимпиаде в Токио. Команда Германии - на седьмом месте.
5.08.2021, Warschau, Polen, Die Sportlerin Kristina Timanowskaja und belarussische Oppositionspolitiker Pawel Latuschko bei der Pressekonferenz

Кристина Тимановская пока не планирует просить политическое убежище в Польше 05.08.2021

На пресс-конференции в Варшаве белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выразила намерение продолжить спортивную карьеру.
Schwimmen: Olympia, Freiwasser - 10 km, Männer im Odaiba Marine Park. Florian Wellbrock aus Deutschland jubelt über Gold im Zielbereich. +++ dpa-Bildfunk +++

Олимпиада: немецкий пловец Вельброк завоевал золото в марафоне 05.08.2021

Золотая медаль Флориана Вельброка стала первой в истории олимпийской наградой высшего достоинства у немцев в марафонском заплыве мужчин на 10 км.
Frank STAEBLER GER,gewinnt die Bronzemedaille,Platz 3,Jubel,Freude,Begeisterung, Schlussjubel, Ringen,MGR 67kg Maenner,Wrestling Men am 04.08.2021, Makuhari Messe Hall A. Olympische Sommerspiele 2020, vom 23.07. - 08.08.2021 in Tokio / Japan. *** Frank STAEBLER GER ,wins the bronze medal,place 3,cheers,joy,enthusiasm,final cheers,wrestling,MGR 67kg men,wrestling men on 04 08 2021,Makuhari Exhibition Hall A Summer Olympics 2020,from 23 07 08 2021 in Tokyo Japan

Олимпиада-2020: 4 августа Германия завоевала две бронзы 04.08.2021

Олимпийский награды принесли немецкой сборной борцы Франк Штеблер и Денис Кудла. Теперь в копилке ФРГ 32 медали.
Olympia-Sprinterin Kristina Timanowskaja aus Belarus (M) kommt am internationalen Flughafen Narita östlich von Tokio an. Timanowskaja plant in Europa Zuflucht zu suchen. Der Fall der Leichtathletin hatte bei den Olympischen Spielen für internationale Empörung gesorgt. Nach Angaben der Athletin wollten belarussische Behörden sie zur vorzeitigen Rückkehr nach Minsk zwingen, weil sie Kritik an Sportfunktionären geübt hatte. +++ dpa-Bildfunk +++

Белорусская спортсменка Тимановская прибыла в Варшаву 04.08.2021

Польские власти выдали Кристине Тимановской гуманитарную визу. Из соображений безопасности ее маршрут был изменен, и она отправилась из Токио в Польшу через Вену.

Security personnel are pictured beside a sign advertising the 2020 Tokyo Olympic Games that have been postponed to 2021 due to the coronavirus disease (COVID-19) pandemic in Tokyo, Japan July 10, 2021. REUTERS/Fabrizio Bensch

Свыше 300 человек на Олимпийских играх заразились коронавирусом 04.08.2021

На Олимпиаде в Токио зарегистрирован максимальный суточный показатель инфицирования. В столице Японии продлен режим ЧС.
ROT // Deutschland mit Mieke Kroeger - Franziska Brausse - Lisa Brennauer - Lisa Klein - Olympische Spiele Tokio 2021 / 2020 - Bahnvierer Frauen - Mannschaftsverfolgung - Bahnradsport - Bahnradrennen - Nationaltrikot - Nationalmannschaft - Olympiade Tokio - Olympia -

Немецкие олимпийцы завоевали семь медалей за день 04.08.2021

У олимпийской сборной Германии 30 медалей: по 8 золотых и серебряных, а также 14 бронзовых. С этим результатом немцы занимают седьмую строчку в общем неофициальном зачете Игр в Токио.
ARCHIV - 21.11.2011, Schweiz, Lausanne: Außenansicht vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS). (zu dpa «Klagen vor dem CAS: Russen wehren sich gegen Olympia-Verbannung» vom 30.01.2018) Foto: Dominic Favre/KEYSTONE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

CAS отклонил ходатайство Тимановской о допуске к стартам на 200 метров 02.08.2021

Причиной вердикта CAS стало то, что белорусская бегунья не смогла доказать свою правоту. Ранее НОК Беларуси отстранил Тимановскую от участия в состязаниях на Олимпиаде в Токио.
Belorussische Sportlerin Timanowskaja sagt, sie habe gegen ihren Willen aus Japan nach Belarus ausgeflogen werden sollen. Grund sei öffentliche Kritik an belarussischen Sportfunktionären gewesen. Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Olympische Spiele, Tokyo-2020, Timanowskaja Jahr/Ort: Moskau, 02.08.2021

Тимановская на Олимпиаде в Токио: бег с препятствиями от Лукашенко 02.08.2021

Бегунью Кристину Тимановскую пытались насильно вывезти из Токио в Беларусь после критики в адрес тренеров. У Лукашенко - свои виды спорта для белорусских олимпийцев, считает Сергей Елкин.
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