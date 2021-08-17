Олимпийские игры, Олимпиада

Лукашенко атакует спортсменов: игра без правил?

Отказ Тимановской бежать эстафету не только перерос в международный скандал, но и привлек внимание к проблемам в белоруском спорте. Чем объяснить провал Беларуси на Олимпиаде в Токио? Какие рычаги использует режим Лукашенко для давления на спортсменов? И может ли спорт в Беларуси быть вне политики?