Олимпийская чемпионка из Украины дисквалифицирована за отказ от допинг-теста

Чемпионка Олимпиады 2008 года в Пекине украинская байдарочница Инна Осипенко-Радомская дисквалифицирована на четыре года за то, что она отказалась сдавать допинг-тест. Об этом сообщается в среду, 29 августа, на сайте Международной федерации гребли на каноэ (ICF).

Осипенко-Радомская с 2014 года выступает за Азербайджан, внесоревновательный тест на допинг она отказалась сдать в мае 2018 года. "Если спортсмен верит, что отказавшись сдавать тест на допинг или уклонившись от него, он избежит наказания, то им (спортсменам. - Ред.) следует подумать еще раз. Мы хотим заверить, что они столкнутся со всей силой закона", - заявил глава ICF Саймон Тулсон.

Помимо победы в Пекине Осипенко-Радомская также завоевала две серебряные медали на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году и по одной бронзовой медали на Играх в Афинах в 2004 году и в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Сейчас у нее есть 21 день на то, чтобы оспорить дисквалификацию в суде.

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