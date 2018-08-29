 Олимпийская чемпионка из Украины дисквалифицирована за отказ от допинг-теста | Новости из Германии о Европе | DW | 29.08.2018

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Европа

Олимпийская чемпионка из Украины дисквалифицирована за отказ от допинг-теста

Украинская байдарочница Инна Осипенко-Радомская отказалась сдавать внесоревновательный тест на допинг, за это ее дисквалифицировали на четыре года.

Украинская байдарочница Инна Осипенко-Радомская

Украинская байдарочница Инна Осипенко-Радомская

Чемпионка Олимпиады 2008 года в Пекине украинская байдарочница Инна Осипенко-Радомская дисквалифицирована на четыре года за то, что она отказалась сдавать допинг-тест. Об этом сообщается в среду, 29 августа, на сайте Международной федерации гребли на каноэ (ICF).

Контекст

Согласно докладу WADA, в 2016 году российские спортсмены были уличены в применении запрещенных препаратов в легкой атлетике и велоспорте. Чаще других на допинге попадались итальянцы. (27.04.2018)

DW изучила два 150-страничных документа с выводами Спортивного арбитража по апелляциям спортсменов из РФ и выяснила, что на самом деле сказал на суде информатор WADA Родченков. (27.04.2018)

Осипенко-Радомская с 2014 года выступает за Азербайджан, внесоревновательный тест на допинг она отказалась сдать в мае 2018 года. "Если спортсмен верит, что отказавшись сдавать тест на допинг или уклонившись от него, он избежит наказания, то им (спортсменам. - Ред.) следует подумать еще раз. Мы хотим заверить, что они столкнутся со всей силой закона", - заявил глава ICF Саймон Тулсон.

Помимо победы в Пекине Осипенко-Радомская также завоевала две серебряные медали на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году и по одной бронзовой медали на Играх в Афинах в 2004 году и в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Сейчас у нее есть 21 день на то, чтобы оспорить дисквалификацию в суде.

 

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    15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

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    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


  • Мария Шарапова

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    По словам Марии Шараповой, в конце 2015 года она получила электронное письмо от WADA, где была ссылка на перечень изменений в списке запрещенных препаратов на 2016 год. Но отчего-то российская теннисистка не изучила эти изменения. В результате в крови Шараповой был найден мельдоний, считающийся допингом с 1 января текущего года. Но Мария хотя бы не стала оправдываться и признала свою ошибку.

  • Линфорд Кристи

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Что бы ни случилось, вали все на авокадо

    Олимпийский чемпион 1992 года, британский спринтер Линфорд Кристи был уличен в использовании допинга уже на закате карьеры. В 1999 году в крови 39-летнего атлета обнаружили нандролон. Сам Кристи уверял, что никаких запрещенных препаратов не принимал, а лишь ел авокадо. В IAAF почему-то такое заявление никого не убедило, и британца дисквалифицировали на 2 года.

  • Йоханн Мюлегг

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Ох уж эта диета!

    На Олимпиаде 2002 года испанский лыжник Йоханн Мюлегг завоевал три золота, заслужив поздравления от короля Испании. Но после третьего победного финиша в его крови нашли эритропоэтин, отняли все завоеванные на Играх награды и дисквалифицировали на 2 года. Мюлегг винил во всем смену диеты - за несколько дней до гонки на фоне внезапной диареи он перешел с протеина на углеводы. Но и ему не поверили.

  • Флойд Лэндис

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Во всем виноват виски

    Американский велогонщик Флойд Лэндис долгие годы был оруженосцем Лэнса Армстронга, а после ухода того из спорта сам выиграл в 2006 году самую престижную многодневку - "Тур де Франс". Но после финиша в крови Лэндиса нашли следы допинга и отобрали завоеванный титул. Американец уверял, что он всего-то перебрал виски. То, что дело не в алкоголе, а в допинге, Лэндис признал лишь спустя 4 года.

  • Адриан Муту

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Наркоман или дамский угодник?

    В 2004 году румынский футболист Адриан Муту попался на употреблении кокаина. Наказанием ему стали 7 месяцев дисквалификации и более 17 млн евро штрафа в пользу его тогдашнего клуба "Челси". Сам Муту, впрочем, настаивал на том, что принимал таблетки для улучшения сексуальной потенции, а не наркотики. На тот момент 25-летнему форварду, кажется, не поверили даже его подруги из числа топ-моделей.

  • Мартина Хингис

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Кокаиновый сок

    В 2007 году допинг-проба швейцарской теннисистки Мартины Хингис дала положительный результат. В крови спортсменки нашли следы кокаина. Хингис отрицала употребление наркотиков и предположила, что кто-то подсыпал ей кокаин в апельсиновый сок. То-то у него вкус был странный, говорила она. Двухлетняя дисквалификация - таким был вердикт спортивных функционеров.

  • Тайлер Хэмилтон

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Братская кровь

    Американец Тайлер Хэмилтон выиграл индивидуальную гонку на шоссе на Играх 2004 года. Но через месяц после триумфа велосипедиста уличили в использовании запрещенного метода переливания крови. Хэмилтон уверял, что посторонние кровяные тельца в его организме произведены стволовыми клетками его мертворожденного брата-близнеца. И лишь спустя 7 лет признал, что это было лишь отговоркой.

  • Деннис Митчелл

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Подарок жене ко дню рождения

    Американец Деннис Митчелл стал олимпийским чемпионом 1992 года в эстафете 4х100. А спустя 6 лет в его крови обнаружили повышенное содержание тестостерона. Рецепт от Митчелла звучал так: 5 бутылок пива и (по меньшей мере) 4 половых акта. "У жены был день рождения, она заслужила особенный подарок", - пояснил спортсмен. В IAAF сексуальное достижение американца оценили в 2 года дисквалификации.

    Автор: Йоша Вебер, Илья Коваль


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Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

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Сайт ICF

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