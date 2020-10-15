Олимпийская призерка из Беларуси Герасименя помогает спортсменам-диссидентам

Белорусская пловчиха Александра Герасименя, возглавляющая Фонд спортивной солидарности, надеется, что МОК разрешит выступать спортсменам из Беларуси под нейтральным флагом.
Белорусская пловчиха, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года и бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Александра Герасименя помогает спортсменам из Беларуси с оппозиционными взглядами. Об этом Герасименя рассказала в интервью информагентству AFP, опубликованном в среду, 21 октября. "Мы оказываем им (спортсменам-оппозиционерам) финансовую поддержку и подыскиваем возможности для тренировок", - рассказал 34-летняя пловчиха.
Герасименя в 2019 году объявила о завершении спортивной карьеры и в настоящее время проживает в Вильнюсе. Она возглавляет Белорусский фонд спортивной солидарности, основанный в августе и направленный на помощь спортсменам, которые из-за своих политических взглядов были подвергнуты репрессиям. 21 октября Герасименя сообщила в своем Instagram о встрече с генеральным секретарем Национального олимпийского комитета (НОК) Польши Адамом Кшесинским, на которой обсуждались "вопросы налаживания сотрудничества".
По оценкам Герасимени, 10 белорусских спортсменов были задержаны в связи с участием в протестах против итогов выборов президента в стране, еще 20 спортсменам запретили проводить тренировки в Беларуси. Таким образом, под угрозой участие белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Токио в 2021 году, отметила пловчиха. Она надеется, что Международный олимпийский комитет позволит белорусским спортсменам-диссидентам выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом и исключит из своих рядов НОК Беларуси, который возглавляет Александр Лукашенко.
Массовые протеста в Беларуси против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа продолжаются уже более двух месяцев. За это время погибли несколько человек, тысячи других были задержаны. Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская предъявила президенту страны Александру Лукашенко "народный ультиматум" с требованием не позднее 25 октября объявить о своем уходе в отставку, полностью прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. В противном случае 26 октября в Беларуси "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила Тихановская.
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