 Олимпийская призерка из Беларуси Герасименя помогает спортсменам-диссидентам | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 21.10.2020

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Беларусь

Олимпийская призерка из Беларуси Герасименя помогает спортсменам-диссидентам

Белорусская пловчиха Александра Герасименя, возглавляющая Фонд спортивной солидарности, надеется, что МОК разрешит выступать спортсменам из Беларуси под нейтральным флагом.

Белорусская спортсменка Александра Герасименя

Белорусская спортсменка Александра Герасименя

Белорусская пловчиха, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года и бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Александра Герасименя помогает спортсменам из Беларуси с оппозиционными взглядами. Об этом Герасименя рассказала в интервью информагентству AFP, опубликованном в среду, 21 октября. "Мы оказываем им (спортсменам-оппозиционерам) финансовую поддержку и подыскиваем возможности для тренировок", - рассказал 34-летняя пловчиха.

Герасименя в 2019 году объявила о завершении спортивной карьеры и в настоящее время проживает в Вильнюсе. Она возглавляет Белорусский фонд спортивной солидарности, основанный в августе и направленный на помощь спортсменам, которые из-за своих политических взглядов были подвергнуты репрессиям. 21 октября Герасименя сообщила в своем Instagram о встрече с генеральным секретарем Национального олимпийского комитета (НОК) Польши Адамом Кшесинским, на которой обсуждались "вопросы налаживания сотрудничества".

Протесты в Минске

Протесты в Минске

По оценкам Герасимени, 10 белорусских спортсменов были задержаны в связи с участием в протестах против итогов выборов президента в стране, еще 20 спортсменам запретили проводить тренировки в Беларуси. Таким образом, под угрозой участие белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Токио в 2021 году, отметила пловчиха. Она надеется, что Международный олимпийский комитет позволит белорусским спортсменам-диссидентам выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом и исключит из своих рядов НОК Беларуси, который возглавляет Александр Лукашенко.

Народный ультиматум

Массовые протеста в Беларуси против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа продолжаются уже более двух месяцев. За это время погибли несколько человек, тысячи других были задержаны. Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская предъявила президенту страны Александру Лукашенко "народный ультиматум" с требованием не позднее 25 октября объявить о своем уходе в отставку, полностью прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. В противном случае 26 октября в Беларуси "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила Тихановская.

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