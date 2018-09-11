 Олег Сенцов сообщил о нехватке кислорода в организме | Новости из Германии о России | DW | 10.09.2018

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Россия

Олег Сенцов сообщил о нехватке кислорода в организме

Сестра Олега Сенцова процитировала письмо режиссера, где он сообщил о состоянии своего здоровья. Судя по цитируемому тексту, Сенцова страдает от гипоксии.

Акция в Киеве в поддержку Олега Сенцова

Состояние здоровья объявившего в российской колонии голодовку украинского режиссера Олега Сенцова продолжает ухудшаться. Об этом в понедельник, 10 сентября, на своей странице в Facebook написала сестра Сенцова Наталья Каплан. Она цитирует письмо, которое получило от брата, в котором он сообщает, что у него, помимо прочего, "теперь еще добавилась гипоксия - это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге". Сенцов пишет, что у него "туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют". "Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма", - описывает свое состояние режиссер.

Контекст

Украинский режиссер Олег Сенцов с 14 мая держит голодовку в российской колонии. Он добивается освобождения всех украинских политзаключенных в РФ. Пока безуспешно. А состояние Сенцова ухудшается. (21.08.2018)

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"То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве, я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься. Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории", - говорится в цитируемом письме. Каплан также сообщила, что Сенцов "написал завещание на свое творчество в случае смерти".

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года, требуя освобождения всех украинских политических заключенных, не внося себя в их число. 9 сентября адвокат режиссера Дмитрий Динзе заявил, что состояние Сенцова ухудшается. По словам защитника, сотрудники колонии, проводящие заключенному поддерживающую терапию, ежедневно "монотонно уговаривают" заключенного прекратить голодовку, так как в будущем выход из нее обернется более серьезными последствиями.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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Олег Сенцов: 100 дней голодовки

 

Контекст

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Ссылки в интернете

Сообщение Натальи Каплан

Аудио- и видеофайлы по теме

Сестра Сенцова Путину: Станьте героем, отпустите украинских заключенных - "Немцова.Интервью"  

Олег Сенцов: 100 дней голодовки  

Конфликт между Россией и Украиной на Берлинале  

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