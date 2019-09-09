 Олег Сенцов намерен вернуться к режиссерской деятельности | Новости из Германии об Украине | DW | 10.09.2019

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Украина

Олег Сенцов намерен вернуться к режиссерской деятельности

Вернувшийся на Украину в рамках обмена пленными Олег Сенцов призвал бороться за освобождение других политических заключенных в России.

Олег Сенцов с дочерью после прибытия в Киев

Олег Сенцов с дочерью после прибытия в Киев

Освобожденный российскими властями в ходе обмена пленными Олег Сенцов планирует вернуться к работе в кинематографе. Украинский режиссер останется в Киеве и будет "заниматься двумя самыми замечательными вещами на этой земле - это снимать кино и жить", заявил он во вторник, 10 сентября, на первой после возвращения в Украину пресс-конференции.

Вопрос о возможной политической деятельности пока для него самого остается открытым, отметил далее Сенцов, добавив, что с ним пока не связывались никакие политики, за что он им благодарен. По его словам, он чувствует "определенную ответственность" перед своим народом и страной, поэтому намерен делать для Украины все, что в его силах. "Касаемо Крыма, то вернусь туда только на танках... Не нужно воспринимать мои слова буквально", - добавил он.

Сенцов призвал бороться за освобождение украинцев и россиян

Режиссер также призвал общественность бороться за освобождение пленных украинцев, находящихся под арестом как в России, так и в Донбассе, а также за освобождение россиян, ставших в своей стране политическими заключенными. "Это россияне, которые также борются за себя и за свободную Украину", - подчеркнул он, указав, в частности, на дело приговоренного к 4 годам заключения Константина Котова.

Контекст

Объятия, слезы радости, первая сигарета на свободе и смущение от того, в какую Украину они вернулись. Таким было возвращение домой 35 украинцев, которых отдала Украине Россия в рамках обмена. Репортаж DW из Киева. (07.09.2019)

Украинский режиссер Олег Сенцов с 14 мая держит голодовку в российской колонии. Он добивается освобождения всех украинских политзаключенных в РФ. Пока безуспешно. А состояние Сенцова ухудшается. (21.08.2018)

Одновременно Сенцов опроверг факт получения российского паспорта. "У меня не было российского паспорта никогда", - отметил он, допустив, что РФ могла ему принудительно предоставить гражданство как жителю Крыма, пока он был в тюрьме.

В Крыму Сенцов помогал эвакуировать украинских военных

Кроме того, украинский режиссер сообщил, что после аннексии Крыма весной 2014 года он содействовал вывозу с полуострова примерно половины украинских военнослужащих. Он лишь недавно узнал общее число военных, эвакуированных из Крыма после незаконного присоединения Россией. При этом он не занимался в Крыму уголовно наказуемой деятельностью, а лишь помогал вывозить военных и устраивал автопробеги в поддержку Украины, добавил он.

Проживавший в Крыму Сенцов был задержан весной 2014 года и в августе 2015-го приговорен в Ростове-на-Дону к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании в Крыму террористического сообщества. 7 сентября 2019 года Украина и Россия произвели масштабный обмен заключенными, с каждой стороны было освобождено по 35 человек, в том числе украинский режиссер.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


Смотреть видео 03:40

Как оценивают в Украине обмен заключенными с Россией

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