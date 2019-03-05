 Олег Дерипаска передал часть бизнеса детям | Новости из Германии о России | DW | 05.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Олег Дерипаска передал часть бизнеса детям

Председатель совета директоров En+ Group отчитался перед британскими парламентариями о реализации "плана Баркера" по выводу компании Дерипаски из санкционного списка США.

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

Председатель совета директоров En+ Group Грегори Баркер сообщил, что дети экс-президента компании Олега Дерипаски владеют долей бизнеса посредством трастового фонда, пишет 5 марта агентство РБК. Соответствующее заявление британский политик сделал в среду, 27 февраля, во время слушаний в комитете по иностранным делам палаты общин британского парламента.

"План Баркера"

После включения En+ Group в составе всех активов Дерипаски в список организаций, находящихся под санкциями США 6 апреля 2018 года, Баркер представил план по выводу компании из черных списков Вашингтона. План, в частности, предусматривал снижение числа акций Олега Дерипаски до уровня ниже 50% и включение независимых директоров в совет директоров En+ Group.

Поверенные одобрены Минфином США

Отчитываясь перед британскими парламентариями год спустя, Баркер сообщил, что назначил "трех поверенных". По его словам, они были одобрены подразделением Минфина США - Управлением по контролю за иностранными активами - и являются "американскими гражданами".

Контекст

Почему выборы главы Хакасии стали уникальными, как выиграл кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и имеет ли к этому отношение оказавшийся в санкционном списке США Олег Дерипаска? Ответы DW. (14.11.2018)

Санкции Запада больно ударили по российским олигархам. Одно хорошо: народ их в беде не бросит, уверен карикатурист Сергей Елкин. (01.10.2018)

Как указал британский политик, они смогут голосовать "посредством акций ВТБ", "бывшей супруги Дерипаски" Полины Юмашевой, "его бывшего тестя" - экс-главы администрации Бориса Ельцина - Валентина Юмашева, "благотворительной организации" "Вольное дело", в создании которой участвовал Дерипаска, и "трастового фонда детей".

Несовершеннолетние дети Дерипаски

Как отмечает агентство РБК, которое первым обратило внимание на передачу части бизнеса детям предпринимателя, Петр и Мария Дерипаска - несовершеннолетние, им 17 и 15 лет соответственно. Эксперты объяснили агентству, что до достижения совершеннолетия дети имеют право владеть любой собственностью, однако осуществлять свои права, в том числе голосовать по акциям, они смогут только через представителей.

В конце января министерство финансов США сняло санкции с подконтрольных российскому бизнесмену Олегу Дерипаске компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Снижение доли бизнесмена в указанных компаниях означает, что "большинство членов советов директоров En+ и "Русала" будут независимыми", говорится в заявлении Минфина Соединенных Штатов.

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Алексей Навальный и сотрудники фонда

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией

    Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и дорогих яхтах высокопоставленных российских чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.

  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма

    Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".

  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Он вам не Димон"

    Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

  • Евгений Пригожин

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Картель "повара Путина"

    Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".

  • Скриншот расследования о Николае Чоулзе с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы

    Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.

  • Скриншот аккаунта в Инстаграме Насти Рыбки

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг

    Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.

  • Девушка с плакатом Господин Слуцкий, чуть-чуть тоже считается

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер

    Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.

  • Коллаж с сайта Навального: Володин в платочке на фоне многоэтажного дома

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Квартира мамы чиновника

    Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.

  • Обращение Золотова к Навальному. Скриншот с YouTube

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова

    Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.

  • Скриншот с сайта Навального с фотографией Антона Дроздова

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Глава Пенсионного фонда. Миллиардер

    Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.

  • Глава Роснефти Игорь Сечин и руководитель Газпрома Алексей Миллер

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Как живут цари госкорпораций

    Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:42

Как Трамп и Дерипаска пропустили Давос

Контекст

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

Расследования ФБК Алексея Навального могли бы помочь российским властям в борьбе с коррупцией. Но пока они предпочитают бороться с создателем фонда. Галерея DW - о резонансных разоблачениях ФБК. (12.10.2018)  

Ссылки в интернете

Стенограмма

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Трамп и Дерипаска пропустили Давос  

Сказ про рейтинг Путина. Волшебные конфеты со вкусом денег. Песня о Рыбке – "Заповедник", выпуск 60,  

Виктория Нуланд о Дерипаске и ловле рыбы, печеньках Госдепа и Кремлевском докладе - DW Новости  

Также по теме

Rusal russischer Aluminiumhersteller

Минфин США продлил срок для продажи активов в компаниях Дерипаски 07.12.2018

Американские бизнесмены должны избавиться от активов "Русала" и других компаний до 21 января. Все компании связаны с подпавшим под санкции Олегом Дерипаской.

USA Symbolbild Zinswende

Большинство компаний РФ опасаются расширения санкций США 06.11.2018

В ходе опроса по заказу РБК 86 процентов руководителей крупных российских фирм заявили, что опасаются новых санкций США против Москвы.

Vladimir Putin (l), Oleg Deripaska (r)

Новые санкции США: теперь уже огонь на поражение 08.04.2018

Бизнес-империи Олега Дерипаски предстоит борьба за выживание, будущее "Реновы" Виктора Вексельберга непонятно, правительству РФ придется помогать им и их заводам.

Реклама

Самые читаемые

Друга Путина обвинили в причастности к отмыванию многомиллионных сумм  

Мировой рынок сжиженного газа: проснувшийся гигант  

Совет Европы обеспокоен ситуацией с нетерпимостью в России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно