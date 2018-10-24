 Олегу Сенцову присуждена премия имени Сахарова | Новости из Германии о Европе | DW | 25.10.2018

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Европа

Олегу Сенцову присуждена премия имени Сахарова

Правозащитную премию Европейского парламента получит осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов.

Олег Сенцов (фото из архива)

Олег Сенцов (фото из архива)

Присуждаемая Европарламентом премия имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" 2018 года будет вручена украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Об этом объявил в четверг, 25 октября, в Страсбурге председатель парламента ЕС Антонио Тальяни.

"Проявив мужество и решительность, подвергнув угрозе собственную жизнь, режиссер Олег Сенцов стал символом борьбы за освобождение политических заключенных, удерживаемых в России и во всем мире", - отмечается в заявлении Европарламента. Депутаты выражают свою солидарность с Сенцовым и вновь призывают к его немедленному освобождению.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем микроблоге в Twitter поблагодарил Европарламент за принятое решение, назвав его "убедительным посланием, говорящим о необходимости защищать демократию во всем мире".

Церемония присуждения состоится в Страсбурге 12 декабря.

Контекст

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23 декабря 1986 года академик и лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров вернулся в Москву из ссылки. Историк Павел Кудюкин - о перестройке и России сегодня. (22.12.2016)

В шорт-лист кандидатов были также включены марокканский правозащитник Нассар Зефзафи и 11 неправительственных гуманитарных организаций, спасающих беженцев в Средиземном море.

Кого номинировали на премию Сахаров в 2018 году

В числе номинантов премии имени Сахарова 2018 года были также немецкая правозащитница турецкого происхождения Сейран Атеш, бывший судебно-медицинский фотограф сирийской военной полиции под псевдонимом Цезарь, американец Дуэйн Джонсон, выигравший иск против корпорации Monsanto и доказавший, что его диагноз - рак крови - был вызван использованием гербицида "Раундал", африканская неправительственная организация Agriforum и канадка Мэри Вагнер, активно выступающая против абортов.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного РФ полуострова Крым террористического сообщества. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России. 5 октября Сенцов заявил, что вынужден прекратить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро.

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  • Зал заседаний Европарламента

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    Премия и резолюция от Европарламента

    Олег Сенцов удостоен премии Европарламента имени Сахарова "За свободу мысли" за 2018 год. Европарламент и ранее выражал солидарность с украинским режиссером, приняв в июне резолюцию с требованием об освобождении его из российской тюрьмы. В поддержку Сенцова высказывались и многие другие крупные организации и деятели культуры.

  • Жюри Венецианского фестиваля

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Жюри Венецианского фестиваля

    В сентябре 2018 года за освобождение украинского режиссера выступило жюри 75-го Венецианского кинофестиваля (на фото) во главе с двукратным обладателем "Оскара" Гильермо Дель Торо. Сенцова "заключили в тюрьму и подвергли пыткам... после суда, который явно не уважал право на защиту", говорилось в письме. Среди членов жюри были также английская актриса Наоми Уоттс и австрийский актер Кристоф Вальц.

  • мэр Парижа Анна Идальго

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Акты поддержки от мэра Парижа

    В июльской акции за освобождение украинского режиссера приняла участие и мэр Парижа Анна Идальго. Тогда участники мероприятия разместили на здании мэрии города баннер с фотографией Сенцова. А в сентябре Идальго сообщила, что он стал почетным гражданином французской столицы. "Это символический акт. Акт надежды", - написала мэр Парижа в Twitter.

  • Арлем Дезир

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Призыв ОБСЕ к Лаврову

    В июне 2018 года представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир (на фото) направил письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом к Москве освободить украинского режиссера. "Я призываю российские власти пересмотреть дело Сенцова и немедленно отпустить его. Содержание его под стражей является необоснованным", - писал Дезир.

  • Стивен Кинг

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Стивен Кинг - к первому дню ЧМ-2018

    Один из крупнейших современных писателей Стивен Кинг в первый день ЧМ-2018 в России в своем профиле в Twitter напомнил о голодовке Олега Сенцова. "Присоединяйтесь к моей борьбе за освобождение этого украинского режиссера, несправедливо осужденного в России. Времени мало, и он может умереть за свои взгляды", - написал Кинг.

  • Джонни Депп и Олег Сенцов

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Проект при участии Джонни Деппа

    В конце 2016 года звезда Голливуда Джонни Депп поучаствовал в кампании "Заключены в тюрьму за искусство". В ее рамках он сфотографировался для футболки с призывом "Освободите Олега Сенцова! Искусство - это не преступление".

  • Светлана Алексиевич

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    "Олег, живи!"

    Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в мае 2018 года подписала обращение 130 ученых и деятелей культуры в поддержку режиссера. А в июле, когда белорусский ПЕН-центр заявил о присоединении к кампании за освобождение Сенцова, она отметила: "Мы знаем, что свобода - это долгий путь. Олег, живи! Ты нам нужен".

  • Жан-Люк Годар

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Французские деятели искусства

    В августе газета Le Mond опубликовала коллективное заявление более ста французских деятелей искусства во главе с министром культуры страны Франсуазом Ниссеном. "Бездействовать - значит дать Сенцову умереть, это будет отказ от наших принципов", - подчеркивалось в письме. В числе подписантов был и режиссер Жан-Люк Годар (на фото), обладатель почетного "Оскара" за вклад в развитие кинематографа.

  • Джонатан Литтелл

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Эстафетная голодовка в Париже

    Во второй половине сентября перед зданием посольства РФ в Париже активисты и деятели искусства проводили поочередную голодовку, сменяя друг друга каждые 24 часа. Поучаствовал в ней и лауреат Гонкуровской премии американо-французский писатель Джонатан Литтелл (на фото). "Цель наших акций - поднять политическую цену смерти Олега Сенцова", - рассказал он в интервью DW.

  • Арт Шпигельман

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Лауреаты Пулитцера и Букера

    Июньское обращение американского ПЕН-центра за освобождение Олега Сенцова подписали порядка 50 деятелей культуры. Среди них - лауреат Букеровской премии писатель Салман Рушди и лауреат Пулитцеровской премии Арт Шпигельман (на фото).

  • Андрей Звягинцев

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Обращение Звягинцева, Хаматовой и других к Путину

    Ряд российских деятелей культуры тоже выступили в поддержку украинского режиссера в июне 2018 года. "Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас", - сказано в обращении к Владимиру Путину, которое подписали режиссеры Андрей Звягинцев (на фото) и Александр Сокуров, актриса Чулпан Хаматова, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак.

    Автор: Илья Коваль


  • Фриц Габер

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    Создатель удобрений и химического оружия

    Одним из самых спорных обладателей Нобелевской премии стал Фриц Габер (Fritz Haber). Премия по химии была присуждена ему в 1918 году за изобретение метода синтеза аммиака - открытие, имеющее решающее значение для производства удобрений. Однако он также известен и как "отец химического оружия" из-за работ в области применения отравляющего газа хлора, использовавшегося в ходе Первой мировой войны.

  • Отто Ган

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    Смертельное открытие

    Другой немецкий ученый, Отто Ган (Otto Han) - на фото в центре - был удостоен "нобелевки" в 1945 году за открытие расщепления атомного ядра. Несмотря на то, что он никогда не работал над военным применением этого открытия, оно напрямую привело к разработке ядерного оружия. Ган получил премию спустя несколько месяцев после того, как были сброшены ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

  • Распыление ДДТ в Конго

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    Прорыв, оказавшийся под запретом

    Швейцарский химик Пауль Мюллер получил премию по медицине в 1948 году за открытие того, что ДДТ может эффективно убивать насекомых, распространяющих такие болезни, как малярия. Использование пестицида спасло в свое время миллионы жизней. Однако позже экологи стали утверждать, что ДДТ представляет угрозу для здоровья человека и вредит природе. Сегодня его использование запрещено по всему миру.

  • Карл фон Осецкий

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    Неудобная награда

    Из-за своей явной и косвенной политической окраски премия мира, пожалуй, самая противоречивая из всех нобелевских наград. В 1935 году немецкий пацифист Карл фон Осецкий (Carl von Ossietzky) получил ее за разоблачение секретного перевооружения Германии. Сам Осецкий находился в тюрьме по обвинению в измене, и возмущенный Гитлер обвинил комитет во вмешательстве во внутренние дела Германии.

  • Генри Киссинджер и Ле Дык Тхо

    От Фридмана до Обамы: Самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    Премия (возможного) мира

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  • Милтон Фридман

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    Либертарианец и диктатор

    Защитник свободного рынка Милтон Фридман - один из самых спорных получателей Нобелевской премии мира по экономике. Решение комитета в 1976 году вызвало международные протесты из-за связей Фридмана с чилийским диктатором Аугусто Пиночетом. Годом ранее Фридман действительно посетил Чили, и критики утверждают, что его идеи вдохновили режим, где применялись пытки и были убиты тысячи людей.

  • Ясир Арафат

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    Напрасные надежды

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  • Ригоберта Менчу

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    Правозащитница Ригоберта Менчу, отстаивающая интересы народа майя, получила премию мира в 1992 году "за борьбу за социальную справедливость". Впоследствии это решение вызвало много споров, так как в ее мемуарах были якобы обнаружены фальсификации. Описанные ею зверства о геноциде коренных народов Гватемалы сделали ее знаменитой. Однако многие убеждены, что она в любом случае заслуживала награды.

  • Барак Обама получает Нобелевскую премию мира

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  • Ральф Стейнман

    От Фридмана до Обамы: Самые неоднозначные нобелевские лауреаты

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  • Махатма Ганди

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    "Величайшее упущение"

    Нобелевская премия вызывает споры не только из-за того, кому она была присуждена, но и потому, что кто-то ее так и не получил. В 2006 году член Нобелевского комитета Гейр Лундестад заявил, что "несомненно, величайшим упущением за всю нашу 106-летнюю историю стало то, что Махатма Ганди так никогда и не получил Нобелевскую премию мира".

    Автор: Натали Мюллер, Максим Филимонов


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Премия Сахарова присуждена езидкам, бежавшим из плена ИГ

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Выбор лауреатов Нобелевской премии с момента ее основания в 1901 году вызывает бурную дискуссию в обществе. DW рассказывает о самых неоднозначных моментах в истории "нобелевки". (06.10.2015)  

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Как всемирно известные деятели культуры выступают в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. (25.10.2018)  

Ссылки в интернете

Oleg Sentsov awarded the 2018 Sakharov Prize

Аудио- и видеофайлы по теме

Премия Сахарова присуждена езидкам, бежавшим из плена ИГ  

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Сестра Сенцова Путину: Станьте героем, отпустите украинских заключенных - "Немцова.Интервью"  

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