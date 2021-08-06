Зачем британцы оснащают "Роллс-Ройсы" и мусоровозы электромоторами

С 2030 года в Великобритании можно будет продавать только электромобили. Для британского автопрома - это гонка наперегонки со временем. Узким местом является массовое производство батарей. Но для небольшой компании в Сильверстоуне - на юге Англии - это не проблема. Lunaz переоборудует в электромобили олдтаймеры и грузовики.