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Олдтаймер

Также: классический автомобиль, ретро-автомобиль. Автомобиль старой модели на ходу.

Зачем британцы оснащают "Роллс-Ройсы" и мусоровозы электромоторами 06.08.2021

С 2030 года в Великобритании можно будет продавать только электромобили. Для британского автопрома - это гонка наперегонки со временем. Узким местом является массовое производство батарей. Но для небольшой компании в Сильверстоуне - на юге Англии - это не проблема. Lunaz переоборудует в электромобили олдтаймеры и грузовики.

Юг Европы в огне: катастрофические пожары в Греции, Италии и Турции. DW Новости (06.08.21) 06.08.2021

Борьбу с небывалыми пожарами сейчас ведут в Турции, Греции, Италии… На тушение пожаров брошены все силы: от пожарных и военных до волонтеров. Местных жителей и туристов эвакуируют, огонь подобрирается вплотную к отелям. В многих регионах возникла острая нехватка воды. Окутанные дымом греческие Афины накануне остались без электричества.
На Трабанте в отпуск

"Трабант" - четырехколесный символ ГДР 30.04.2021

30 лет назад, в апреле 1991 года, был собран последний "Трабант". В ГДР эти автомобили прозвали "саксонскими Порше" и "пластиковыми бомбардировщиками".
HANDOUT - 04.08.2020, Hessen, Marburg: Eberhard Dersch, der Vorsitzende des „Polizei-Motorsport-Club Marburg 1990 e.V.“, zeigt auf dem Hof des „1. Deutschen Polizeioldtimer Museum“ in Marburg einen Original-Streifenwagen von 1963. Der Mercedes wurde bei der hessischen Polizei eingesetzt. Dersch trägt eine Polizeiuniform aus den 1970er Jahren. (zu dpa «Von Tannengrün bis Silber-Blau: Das Polizeioldtimer Museum») Foto: Carolin Eckenfels/dpa | Verwendung weltweit

80 полицейских олдтаймеров - под одной крышей (фото) 16.08.2020

Одна из самых больших коллекций классических полицейских автомобилей в Германии находится в гессенском городе Марбурге.

31.05.2020, Niedersachsen, Hude: Gustav-Eugen Frerichs (l), Mitglied des Motor-Sport-Club Oldenburg e.V. und Mitinitiator der Veranstaltung, sitzt auf dem Gelände eines Autokino im Ortsteil Wüsting mit seiner Frau Tanja in einem Oldtimer. Mehrere hundert Menschen haben in ihren Oldtimern, Youngtimern und amerikanischen Classic Cars bei der Veranstaltung im Landkreis Oldenburg teilgenommen. In rund 200 historischen Fahrzeugen haben die Oldtimerfans den Film „Le Mans 66 - Gegen jede Chance“ angeschaut. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Сеанс в автомобильном кинотеатре - эксклюзивно для олдтаймеров (фото) 02.06.2020

Посетители этого необычного мероприятия в Германии совместили приятное с полезным - и кино посмотрели, и свои раритетные автомобили показали.

01.05.2019, Niedersachsen, Hannover: Ein historischer VW T1 fährt beim 36. Maikäfertreffen von einem Messeparkplatz auf eine Straße. Mehr als 3000 Besitzer von Käfern und anderen VW-Oldtimern haben sich in der niedersächsischen Landeshauptstadt getroffen. Foto: Hauke-Christian Dittrich | Verwendung weltweit

Легендарный хиппи-мобиль - 70 лет на дорогах мира (фото) 08.03.2020

В нынешний Международный женский день исполняется 70 лет со дня начала выпуска легендарного микроавтобуса Volkswagen T1, он же - VW Bulli.
HANDOUT - 24.09.2019, Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern: In einem von der Polizei gestoppten Oldtimer-Bus ist ein VW Passat zu sehen. Nicht nur Lkw-Reifen und Fässer, sondern gleich ein ganzes Auto hat ein 40 Jahre alter Mann in dem alten Reisebus transportiert. Der Fahrer musste seine Ladung sichern und das Auto aus dem Oldtimerbus, der erstmals 1976 zugelassen war, auf einen geeigneten Anhänger umladen. Foto: Polzei Kaiserslautern/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Курьезный случай на автобане: что нельзя перевозить в автобусе-олдтаймере (фото) 26.09.2019

Дорожная полиция сразу же запретила водителю дальнейшую поездку и составила протокол.
Mercedes-Stern, Mercedes Benz 320 Stromlinien-Limousine, Baujahr 1939, Mercedes Benz Museum, Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Где можно увидеть историю "Мерседеса" 16.09.2019

130 лет назад родилась Мерседес Адриана Мануэла Рамона Еллинек, в честь которой названа автомобильная марка "Мерседес". Знаменитому бренду посвящен музей Mercedes-Benz в Штутгарте.
28.07.2019, Niedersachsen, Einbeck: Karl-Heinz Rehkopf, Besitzer der Benz Victoria Nummer 99, und seine Frau Gabriele fahren während des Autokorsos bei den Einbecker Oldtimertagen mit dem Fahrzeug an der Spitze. Die Benz Victoria Motorkutsche Nr. 99 aus dem Jahr 1894 gilt als das älteste noch fahrbereite und für den Straßenverkehr zugelassene Auto der Welt. Foto: Peter Steffen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Самый старый олдтаймер в мире - на ходу и со знаками (фото) 29.07.2019

Этот классический автомобиль 1894 года не пылится в музее. Он официально зарегистрирован в качестве транспортного средства.
ARCHIV - 10.04.2019, Nordrhein-Westfalen, Essen: Die Models Vivien (l) und Alida sitzen bei der Techno Classica für Oldtimer und Youngtimer in einem VW Käfer Cabriolet von 1950. Die Zahl der Oldtimer auf den Straßen und in Garagen in Nordrhein-Westfalen ist weiter gestiegen. Zum 1. Januar 2019 zählte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 119 446 Fahrzeuge, die 30 Jahre alt oder älter waren. Foto: Marcel Kusch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

На дорогах Германии стало больше олдтаймеров (фото) 20.05.2019

Всего лишь за год число олдтаймеров, зарегистрированных в Германии, увеличилось более чем на 58 тысяч.
05.03.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Prora: Die ehemalige DDR-Staatskarosse der Marke Volvo 264 TE (Top Executive) steht in der Ausstellung des Oldtimermuseum Rügen. Nach Angaben des Museum soll die Stretch-Limousine mit dem Baujahr 1977 aus dem Fuhrpark des SED-Politbüros stammen. Welche Autos das Straßenbild bis 1990 im Osten und welche es im Westen prägten, zeigt das Oldtimermuseum Rügen in Prora in seiner neuen Ausstellung. Die Schau mit rund 70 Fahrzeugen der Baujahre 1911 bis 1990 soll am 01.04.2019 im bisherigen Eisenbahn- und Technikmuseum eröffnet werden. Foto: Stefan Sauer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

На чем ездили в Германии до падения Берлинской стены (фото) 30.03.2019

Новая автомобильная экспозиция открывается на острове Рюген.
ARCHIV - Eine Junkers Ju 52, auch Tante Ju genannt, fliegt am 06.04.2006 über Hamburg. Nach einer umfangreichen Sanierung soll die in Hamburg stationierte Junkers Ju 52 wieder zu neuen Rund- und Streckenflügen starten. Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Lufthansa прекращает рейсы на знаменитом воздушном олдтаймере - "Тетушке Ю" 24.01.2019

Печальная новость для любителей авиационной истории. Немецкая компания "Люфтганза" объявила о прекращении регулярных полетов с пассажирами на историческом самолете Ju 52.
19.12.2018, Baden-Württemberg, Ertingen: Auf dem Dachgepäckträger eines VW Käfer liegt eine überdimensional große Nikolausfigur. Der Käfer steht als Weihnachtsdekoration vor einem Haus. Foto: Thomas Warnack/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Красный "Жук" - старый верный друг (фото) 19.12.2018

Классический автомобиль - прекрасная альтернатива оленьей повозке, особенно, если цвет - подходящий.
Living room in an ordinay Swedish flat, 1950s Date: 1950s (Mary Evans Picture Library) | Nur für redaktionelle Verwendung., Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В моде - ретро (видео) 16.11.2018

Вещи из других эпох в Германии снова в тренде. Мебель 1950-х годов, фотоаппараты Polaroid, одежда 1920-х. Даже компания BMW выпустила серию винтажных мотоциклов.
Alkersleben // 29052011 // Flugplatz Historische Flugtage Arnstadt-Alkersleben Arnstadt-Alkersleben - Historische Flugtage 2011 im Bild: JU-52 (HB-HOS) der Schweizer JU-Air Ju-Air ist eine Schweizer Fluggesellschaft, die sich auf Rund- und Charterflüge mit der Ju 52 spezialisiert hat. Beheimatet ist die Airline auf dem Militärflugplatz Dübendorf (bei Zürich). Die HB-HOS wurde 1983 für Rundflüge in Betrieb genommen. Historische Flugtage Arnstadt-Alkersleben Alkersleben Airfield historical Flight days Arnstadt Alkersleben Arnstadt Alkersleben historical Flight days 2011 in Picture JU 52 HB HOS the Swiss JU Air JU Air is a Swiss Airline the to on Around and Charter flights with the JU 52 specialized has home is the Airline on the Military airfield Dübendorf at Zurich the HB HOS was 1983 for Some flights in Operation made historical Flight days Arnstadt Alkersleben

В Швейцарии разбился самолет-олдтаймер 05.08.2018

При крушении Юнкерса Ju-52 в кантоне Граубюнден погибли все находившиеся на борту. Воздушное пространство в районе места падения закрыто для полетов.
17.06.2018, Baden-Württemberg, Sinsheim: Ein roter Stern mit den Symbolen Hammer und Sichel ist beim «Ostalgie»-Treffen vor dem Technikmuseum auf der Motorhaube eines Autos der Marke Moskwitsch zu sehen. An dem Treffen dürfen alle Fortbewegungsmittel teilnehmen, die vor 1990 in den ehemaligen Ostblockstaaten gebaut wurden. Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии встретились "Москвичи", "Жигули" и "Трабанты" 18.06.2018

Эта фотография была сделана в прошедшие выходные в Техническом музее в Зинсхайме, где состоялась встреча любителей олдтаймеров, выпущенных в СССР и других соцстранах.
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