Октоберфест: сколько стоит пиво (фото)

Пиво в Германии можно, конечно, пить круглый год, но на мюнхенском Октоберфесте пиво наливают лишь в течение двух недель. Начнут в эту субботу, 22 сентября.
В 2018 году литровая кружка пива на Октоберфесте в Мюнхене будет стоить от 10,70 до 11,50 евро. В 2002 году, когда здесь вместо немецкой марки начали расплачиваться единой европейской валютой, кружка стоила 6,30 - 6,80 евро, а в очень далеком 1971 году - меньше трех марок.
Смотрите также:
Октоберфест в фотографиях и цифрах
Дирндль и кожаные шорты - традиционный баварский наряд
До начала крупнейшего в мире пивного праздника в Мюнхене остается ровно неделя. В этом году он откроется в субботу, 22 сентября.
Бавария - самый популярный туристический регион Германии. Ежегодно его посещают около 7,5 миллиона гостей из-за рубежа. В чем секреты такой привлекательности?
Мюнхенский Октоберфест любят и знают все, но зачастую попасть на него не так-то просто. На каких еще фестивалях в Германии можно попить пиво? DW составила календарь на 2018 год.
Может ли пиво сделать нас счастливыми? Ученые из Баварии провели исследование и пришли к необычным результатам.
Ничего не слышали об Октоберфест или "пятом времени года"? Не беда - читайте материалы из архива рубрики DW "По Германии".
Здесь находится самая большая монастырская пивоварня Германии.