Октоберфест для баварских белок (фото)

Во время коронавирусного карантина баварские дети в Мюнхене изготовили такой баварский стол для баварских белок.
Мюнхен • В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции не будет проводиться знаменитый мюнхенский Октоберфест - самый массовый народный и пивной праздник в мире. Однако отдельно взятые баварские белки смогут теперь все же на свой беличий лад отмечать Октоберфест круглый год - хоть каждый день. Такую вот кормушку в виде пивного стола для них изготовили, сидя дома во время карантина, некие мастеровитые юные жители баварской столицы, а информационное агентство dpa порадовало всех нас этой фотографией, сделанной на одном из мюнхенских балконов.
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