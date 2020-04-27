Октоберфест для баварских белок (фото)

Мюнхен • В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции не будет проводиться знаменитый мюнхенский Октоберфест - самый массовый народный и пивной праздник в мире. Однако отдельно взятые баварские белки смогут теперь все же на свой беличий лад отмечать Октоберфест круглый год - хоть каждый день. Такую вот кормушку в виде пивного стола для них изготовили, сидя дома во время карантина, некие мастеровитые юные жители баварской столицы, а информационное агентство dpa порадовало всех нас этой фотографией, сделанной на одном из мюнхенских балконов.

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