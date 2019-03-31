 Окончательные данные Национального экзитпола подтверждают победу Зеленского на выборах в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 31.03.2019

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Украина

Окончательные данные Национального экзитпола подтверждают победу Зеленского на выборах в Украине

Данные Национальные экзитпола на момент закрытия избирательных участков в Украине показывают, что во второй тур президентских выборов вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

По данным Национального экзитпола на 20:00 часов, то есть на момент закрытия избирательных участков в Украине, 30,6 процента избирателей проголосовали на президентских выборах за художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского. Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 17,8 процента голосов, сообщили в воскресенье, 31 марта, авторы Национального экзитпола, в общем и целом подтвердив таким образом опубликованные ранее данные на 18:00 часов.

Инфографика

Контекст

По данным Национального экзитпола, за пост главы государства во втором туре поборются Владимир Зеленский и Петр Порошенко. DW ведет хронику событий. (31.03.2019)

Телевизионный комик Владимир Зеленский, судя по всему, уверенно лидирует в первом туре президентских выборов в Украине. В чем секрет его успеха? Портрет дебютанта украинской политики. (31.03.2019)

Третье место, по предварительным данным, полученным в ходе опроса проголосовавших избирателей на 20:00 часов, - у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (14,2 процента голосов). За ней следуют сопредседатель объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко (около 10 процентов избирателей), лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (7 процентов избирателей), экс-глава СБУ Игорь Смешко (6,5 процента), лидер радикальной партии Олег Ляшко (чуть менее 5 процентов), кандидат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул (4 процента).

Национальный экзитпол подготовлен Украинским центром экономических и политических исследований Александра Разумкова, фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии. Другие украинские экзитполы также ясно свидетельствуют о победе Владимира Зеленского.

В борьбе за пост главы государства участвовали 39 кандидатов. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Подробнее о первом туре президентских выборов в Украине читайте в хронике DW.

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    Автор: Дмитрий Губенко


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