 ОЗХО сохранила за собой право выявлять виновных в химатаках | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

ОЗХО сохранила за собой право выявлять виновных в химатаках

В ОЗХО отклонили предложение России лишить организацию полномочий устанавливать виновных в применении химического оружия. Против него выступили большинство делегатов конференции в Гааге.

Эксперты изучают применение химоружия в Сирии, август 2013 г.

Эксперты изучают применение химоружия в Сирии, август 2013 г.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) может и впредь выявлять виновных в химических атаках. Предложение России и Китая лишить организацию этих полномочий было отклонено во вторник, 20 ноября, подавляющим большинством делегатов конференции стран - участниц ОЗХО в Гааге.

Контекст

Химическая атака в Хан-Шейхуне унесла жизни десятков человек. Для стран Запада вопрос о виновниках трагедии не стоит. Откуда эта уверенность? DW представляет главные версии. (27.04.2017)

Нидерландские спецслужбы MIVD и AIVD не так известны, как американское ЦРУ или британская разведка MI6. Но именно им удалось дважды поймать за руку российских хакеров. Как и почему это стало возможным? (25.10.2018)

Накануне представители США и Великобритании обвинили Москву в попытках помешать борьбе против применения химоружия. По словам постпреда США Кеннета Уорда, в стремлении скрыть информацию о том, что вина за большинство газовых атак в Сирии лежит на правительстве в Дамаске, "Россия пытается похоронить правду".

В настоящее время ОЗХО работает над формированием экспертной группы, которая должна установить виновных в применении химического оружия, прежде всего в Сирии.

Несмотря на сопротивление России и ее союзников, на экстренной сессии ОЗХО в июне была принята резолюция, позволяющая ОЗХО называть виновных. До 2017 года соответствующим мандатом обладала группа экспертов ООН и ОЗХО, однако из-за того, что Россия наложила вето при голосовании в Совете безопасности ООН, этот мандат не был продлен.

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 11:32
Now live
11:32 мин

Дело Скрипаля: что на самом деле выяснили эксперты ОЗХО – DW Новости

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дело Скрипаля: что на самом деле выяснили эксперты ОЗХО – DW Новости  

Жесткое интервью DW с замглавы МИД России - Conflict Zone по-русски  

США: Россия несет ответственность за химатаку - DW Новости (09.04.2018)  

Также по теме

Niederlande OPCW-Sondersitzung zu mutmaßlichem Giftgaseinsatz in Duma

Запад спорит с Россией о расследованиях химических атак в Сирии 19.11.2018

Западные страны уверены, что предложения Москвы нацелены на то, чтобы затруднить выявление виновных в химатаках и лишить финансирования атрибутивный механизм ОЗХО.

Symbolfoto Internetkriminalität

ЕС готовится принять меры против кибератак России 15.10.2018

После нападение российских хакеров на Организацию по запрещению химического оружия Еврокомиссия разрабатывает меры противодействия киберугрозам РФ, пишет газета Handelsblatt.

Niederlande Eingang der OPCW

Участники экстренной сессии ОЗХО расширили ее полномочия 27.06.2018

Вопреки позиции России, Организации по запрещению химического оружия предоставлено право называть виновных в совершении химатак.

Реклама

Самые читаемые

Сенаторы США призвали не назначать российского генерала главой Интерпола  

Газовый хаос в Украине: как хронические должники лезут в трубу  

В Брюсселе провалились переговоры по бюджету ЕС на 2019 год  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно