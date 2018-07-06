ОЗХО нашла следы хлора в сирийской Думе

Эксперты обнаружили следы хлорсодержащих веществ в сирийской Думе, где 7 апреля, предположительно, была совершена атака с применением химического оружия. Предварительный доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с промежуточными выводами обнародован в пятницу, 6 июля.

"Наряду со следами взрывчатых веществ были найдены хлорсодержащие органические соединения в пробах, взятых в двух местах", - отмечается в документе.

Специалисты ОЗХО ведут расследование возможной атаки, ответственность за которую Запад возлагает на силы Башара Асада, с середины апреля. Образцы, собранные вблизи Дамаска, позднее были доставлены в лабораторию организации в Нидерландах.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) уже отреагировала на заявления экспертов ОЗХО: "Организация должна в кратчайшие сроки закончить расследование и определить, имела ли место химатака (в сирийской Думе. - Ред.)". "Кроме того, она должна использовать свои новые полномочия, чтобы установить ответственность за использование химоружия в Сирии", - убеждены базирующиеся в Нью-Йорке правозащитники.

Речь идет о недавнем расширении полномочий ОЗХО. По инициативе Великобритании на экстренной сессии в Гааге 28 июня была принята резолюция, позволяющая организации называть виновных в применении химических вооружений.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция в ответ на сообщения о предполагаемой химатаке нанесли удары по объектам в Сирии, связанным с химическим оружием.

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