 ОЗХО нашла следы хлора в сирийской Думе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.07.2018

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Мир

ОЗХО нашла следы хлора в сирийской Думе

Специалисты ОЗХО, с середины апреля ведущие расследование возможной химатаки близ Дамаска, обнаружили хлорсодержащие органические соединения в пробах, взятых в двух местах.

Штаб-квартира ОЗХО в Гааге

Штаб-квартира ОЗХО в Гааге

Эксперты обнаружили следы хлорсодержащих веществ в сирийской Думе, где 7 апреля, предположительно, была совершена атака с применением химического оружия. Предварительный доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с промежуточными выводами обнародован в пятницу, 6 июля.

Контекст

США, Великобритания и Франция ответили на химатаку в сирийском городе Дума нанесением ракетных ударов по Сирии. DW собрала известные факты об атаке. (14.04.2018)

Вначале хорошая новость: ракетные удары по Сирии не приведут к Третьей мировой войне. А затем плохая: они не приведут и к урегулированию конфликта в этой стране, считает Кристиан Триппе. (14.04.2018)

"Наряду со следами взрывчатых веществ были найдены хлорсодержащие органические соединения в пробах, взятых в двух местах", - отмечается в документе.

Специалисты ОЗХО ведут расследование возможной атаки, ответственность за которую Запад возлагает на силы Башара Асада, с середины апреля. Образцы, собранные вблизи Дамаска, позднее были доставлены в лабораторию организации в Нидерландах.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) уже отреагировала на заявления экспертов ОЗХО: "Организация должна в кратчайшие сроки закончить расследование и определить, имела ли место химатака (в сирийской Думе. - Ред.)". "Кроме того, она должна использовать свои новые полномочия, чтобы установить ответственность за использование химоружия в Сирии", - убеждены базирующиеся в Нью-Йорке правозащитники.

Речь идет о недавнем расширении полномочий ОЗХО. По инициативе Великобритании на экстренной сессии в Гааге 28 июня была принята резолюция, позволяющая организации называть виновных в применении химических вооружений.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция в ответ на сообщения о предполагаемой химатаке нанесли удары по объектам в Сирии, связанным с химическим оружием.

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


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Удары по Сирии: как это было

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

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Удары по Сирии: как это было  

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