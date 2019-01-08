 Одно из самых красивых мест Германии (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.01.2019

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Культура и стиль жизни

Одно из самых красивых мест Германии (видео)

Айфель - вулканический регион на западе Германии и одноименный национальный парк. Его визитная карточка - нетронутая природа, фахверк и средневековые монастыри.

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Айфель: отдых для души

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  • Бамберг

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    Германия - очень разнообразная страна для туризма. Помимо типично немецких достопримечательностей здесь найдется немало уголков, похожих на романтические и популярные места в других странах. Заглянем в некоторые из них, начав в "Маленькой Венеции".

  • Бамберг

    Удивительное - рядом в Германии

    "Маленькая Венеция" - бывший рыбацкий квартал в баварском Бамберге на реке Регниц. Многочисленные памятники этого древнего города включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Шпревальд

    Удивительное - рядом в Германии

    В земле Бранденбург находится еще одна немецкая "Венеция" - Шпревальд, то есть "Лес на реке Шпрее". Он богат пойменными лугами и речными каналами, по которым местные жители не только сами передвигаются на лодках, но и катают на них туристов. Плоскодонки, конечно, не гондолы, но тоже вполне себе романтично.

  • Гельголанд

    Удивительное - рядом в Германии

    На этой фотографии - не скалистое побережье Ирландии, а немецкий остров Гельголанд в Северном море. Он находится в сорока километрах от материковой части и является единственным немецким островом в открытом море, то есть за пределами территориальных вод Германии.

  • Гельголанд

    Удивительное - рядом в Германии

    Домики на Гельголанде напоминают типичные фасады норвежского Бергена. Сейчас на острове насчитывается около полутора тысяч жителей, но при этом число посетителей достигает десяти тысяч человек ежедневно. Остров обладает особым таможенным статусом в ЕС, что привлекает любителей беспошлинного шопинга.

  • Люнебургская пустошь

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    Далее в нашем списке - Люнебургская пустошь. Этот немецкий заповедник иногда сравнивают с регионом Прованс на юге Франции, но цветет здесь не лаванда, а вереск. Находится он между немецкими городами Гамбургом, Бременом и Ганновером.

  • Люнебургскую пустошь

    Удивительное - рядом в Германии

    Сезон цветения вереска приходится на август-сентябрь. В это время Люнебургскую пустошь патрулируют конные полицейские - помогают охранять природу в самый горячий туристический сезон. Отметим также, что испокон веков в этих местах разводят овец особенной люнебургской породы - Lüneburger Heidschnucke, отличающихся неприхотливостью и выносливостью.

  • Озеро Айбзе

    Удивительное - рядом в Германии

    Далее наш путь лежит в горы - Баварские Альпы, где около города Гармиш-Партенкирхен находится живописное озеро Айбзе, по цвету напоминающее тропические лагуны.

  • Бавария

    Удивительное - рядом в Германии

    Такой вид на озеро Айбзе открывается из кабины канатной дороги на самую высокую гору Германии - Цугшпитце. Альпийские ландшафты в Баварии вполне могут конкурировать с горными панорамами где-нибудь на краю света в Новой Зеландии.

  • Саксонская Швейцария

    Удивительное - рядом в Германии

    Новую Зеландию немцы для себя "открыли" сравнительно недавно, посмотрев фильмы трилогии "Властелин колец", там снимавшейся. Раньше красивые горные ландшафты в своей стране они называли "Швейцариями". Сейчас их в Германии - несколько десятков. Одна из самых известных - в Саксонии (Sächsische Schweiz).

  • Херренкимзе

    Удивительное - рядом в Германии

    На острове в озере Кимзе можно посетить своего рода баварскую копию Версаля - дворец и парк Херренкимзе, появившиеся здесь по воле короля Людвига II - того самого, который построил знаменитый замок Нойшванштайн.

  • Дрезден

    Удивительное - рядом в Германии

    "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией" называют столицу Саксонии - Дрезден. Первый раз это сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

    Автор: Максим Нелюбин


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