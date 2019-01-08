Одно из самых красивых мест Германии (видео)

Айфель - вулканический регион на западе Германии и одноименный национальный парк. Его визитная карточка - нетронутая природа, фахверк и средневековые монастыри.
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