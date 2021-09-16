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ОДКБ

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "ОДКБ".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Fotos zum Thema Lage an der Grenze zwischen Tadschikistan und Afghanistan Abschnitt der Grenze Tadschikistan und Afghanistan Bild: Korrespondent in Duschanbe Galim Faskhutdinow im Juli 2015

Страны ОДКБ намерены укрепить защиту границы Таджикистана и Афганистана 16.09.2021

Кризис в Афганистане после захвата власти талибами существенно повлиял на обстановку в Центральноазиатском регионе, заявили лидеры стран ОДКБ в Душанбе.
17.09.2017*****A multiple rocket launcher system fires during the Zapad-2017 war games, held by Russian and Belarussian servicemen, at an undisclosed location in Belarus, September 17, 2017. Picture taken September 17, 2017. Vayar military information agency/Belarussian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

"Запад-2021": военные учения одни, а цели у РФ и Беларуси разные 09.09.2021

Учения "Запад-2021" стартуют 10 сентября. В течение недели на полигонах России и Беларуси в них примут участие до 200 тысяч военных из 10 стран. DW - о специфике и значении этих учений.
Abbau der russischen Militärpräsenz in Tadschikistan - Gründe und Folgen. Foto: Galim Faskhutdinow

Россия усилила свою базу в Таджикистане противотанковыми комплексами 24.08.2021

Россия на фоне обострения ситуации в Афганистане усиливает свою военную базу в Таджикистане и проводит учения в Кыргызстане.
Belarusian President Alexander Lukashenko attends the Victory Day parade, which marks the anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Minsk, Belarus May 9, 2020. REUTERS/Vasily Fedosenko

Беларусь скоро перестанет стремиться к нейтралитету. Зачем это Лукашенко? 18.08.2021

Александр Лукашенко дал указание убрать из проекта новой Конституции Беларуси норму о стремлении страны к нейтралитету. Что давало ее наличие в Основном законе и что теперь изменится - у DW.

Талибы наступают: что будет с Афганистаном? (09.07.2021) 09.07.2021

США и НАТО выводят свои войска из Афганистана. "Талибан" захватывает территории по всей стране. Насколько реальна угроза новой гражданской войны?
Fotos zum Thema Lage an der Grenze zwischen Tadschikistan und Afghanistan Abschnitt der Grenze Tadschikistan und Afghanistan Bild: Korrespondent in Duschanbe Galim Faskhutdinow im Juli 2015

Душанбе просит у ОДКБ помощи в защите границы с Афганистаном 07.07.2021

Власти Таджикистана указывают, что в одиночку трудно справиться с задачей охраны границы с Афганистаном. Поэтому Душанбе надеется на помощь ОДКБ.
30.04.2021 *** A Kyrgyzstan's emergencies ministry serviceman carries mattresses for citizens, who were evacuated from districts bordering Tajikistan following the fighting along the Kyrgyz-Tajik disputed border, on the grounds of a hotel in Kyrgyzstan's southwestern town of Batken on April 30, 2021. - Kyrgyzstan said on April 30, 2021 that 13 died and dozens of properties were burned during clashes with Central Asian rival Tajikistan, after a ceasefire agreed by the two countries hung in the balance following the heaviest fighting along their disputed border since post-Soviet independence. The clashes that erupted along the border between the two poor, mountainous countries were the heaviest in years and had raised fears they might escalate into a wider conflict. More than a third of the two countries' border is disputed, with the area surrounding the Tajik enclave of Vorukh, where Thursday's conflict erupted, a regular flashpoint over territorial claims and access to water. (Photo by STRINGER / AFP)

Возобновление военного конфликта Бишкека и Душанбе - опасность велика? 02.06.2021

Зачем Кыргызстан закрыл границу с Таджикистаном? DW о том, улеглись ли страсти после вооруженного конфликта между двумя странами и существует ли опять угроза его возобновления?
24.08.2018, Armenien, Eriwan: Nikol Paschinjan, Ministerpräsident von Armenien, spricht bei einer Pressekonferenz neben Bundeskanzlerin Merkel (nicht im Bild). Die Bundeskanzlerin besucht bis zum 25.08.2018 die ehemaligen Sowjetrepubliken Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Армения попросила Россию о помощи на фоне конфликта вокруг Карабаха 31.10.2020

Никол Пашинян попросил Владимира Путина срочно начать консультации о помощи в обеспечении безопасности Армении. В ОДКБ сообщили, что обращений от Еревана с просьбой о помощи пока не поступало.

Smoke rises after shelling by Azerbaijan's artillery during a military conflict in outskirts of Stepanakert, the separatist region of Nagorno-Karabakh, Friday, Oct. 9, 2020. The latest outburst of fighting between Azerbaijani and Armenian forces began Sept. 27 and marked the biggest escalation of the decades-old conflict over Nagorno-Karabakh. The region lies in Azerbaijan but has been under control of ethnic Armenian forces backed by Armenia since the end of a separatist war in 1994. (AP Photo) |

Комментарий: Война в Карабахе показала падение влияния России на Кавказе 15.10.2020

Возобновление боев в Нагорном Карабахе демонстрирует несоответствие внешнеполитических амбиций Кремля его реальным возможностям влиять на ситуацию в регионе, считает Федор Крашенинников.
April 6, 2015. - Russia, Rostov region. - Large-scale strategic exercises of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 'Barrier-2015' began in six federal districts. Internal troops are rehearsing in case of complication of the operational situation in the North-Western, Central, Volga, North Caucasus, Southern and Crimean Federal districts.

В Беларуси начались учения ОДКБ "Нерушимое братство-2020" 12.10.2020

В маневрах участвуют более 900 человек и свыше 120 единиц техники. Учения проходят на фоне вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.
27.09.2020 HANDOUT - 27.09.2020, Aserbaidschan, --: In diesem Bild, das aus vom aserbaidschanischen Verteidigungsministerium am Sonntag, 27. September 2020, veröffentlichten Filmmaterial stammt, schießen aserbaidschanische Soldaten aus einem Mörser auf die Kontaktlinie der selbsternannten Republik Berg-Karabach, Aserbaidschan. Die Kämpfe zwischen armenischen und aserbaidschanischen Streitkräften um die umstrittene separatistische Region Berg-Karabach gingen am Montagmorgen nach dem Ausbruch am Vortag weiter, wobei sich beide Seiten gegenseitig die Schuld für die Wiederaufnahme der Angriffe zuschieben. Foto: Uncredited/Azerbaijan's Defense Ministry/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Турция обещала военную помощь Азербайджану в войне за Карабах 30.09.2020

Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает все, что нужно, сказал глава МИД Турции Чавушоглу. Франция назвала заявление Турции опасным и выразила солидарность с Арменией.
AZERBAIJAN - SEPTEMBER 29: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - AZERBAIJAN MINISTRY OF DEFENCE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) The image shared by Azerbaijan Defence Ministry shows Azerbaijani army launches a counter fire, on September 29, 2020. Azerbaijani Defense Ministry stated that clashes continue throughout the night at the Armenia-Azerbaijan frontline. Azerbaijan Defence Ministry / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В боях за Нагорный Карабах применена тяжелая артиллерия 29.09.2020

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстреле приграничных с Карабахом районов. Обе стороны несут потери в живой силе и технике.
In this image taken from a footage released by Armenian Defense Ministry on Sunday, Sept. 27, 2020, Armenian army destroys Azerbaijani tanks at the contact line of the self-proclaimed Republic of Nagorno-Karabakh, Azerbaijan. Fighting between Armenia and Azerbaijan has broken out around the separatist region of Nagorno-Karabakh and the Armenian Defense Ministry says two Azerbaijani helicopters have been shot down. Ministry spokeswoman Shushan Stepanyan also said Armenian forces hit three Azerbaijani tanks. (Armenian Defense Ministry via AP) |

Конфликт в Карабахе: попросит ли Армения помощи у ОДКБ или России? 28.09.2020

Будет ли Ереван просить помощи у ОДКБ или Москвы на фоне боестолкновений между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе? Какова роль Турции и России во вспыхнувшем конфликте?

In this image taken from a footage released by Armenian Defense Ministry on Sunday, Sept. 27, 2020, Armenian forces destroy Azerbaijani military vehicle at the contact line of the self-proclaimed Republic of Nagorno-Karabakh, Azerbaijan. Fighting between Armenia and Azerbaijan has broken out around the separatist region of Nagorno-Karabakh and the Armenian Defense Ministry says two Azerbaijani helicopters have been shot down. Ministry spokeswoman Shushan Stepanyan also said Armenian forces hit three Azerbaijani tanks. (Armenian Defense Ministry via AP) |

Комментарий: Конфликт в Карабахе грозит миру во всем регионе 28.09.2020

Конфликт в Карабахе только разморозился, а уже есть риск втягивания в него Турции и России. В Баку и Ереване долго раздували огонь вражды и превратились в заложников этой политики, пишет Иван Преображенский.

Вмешается ли Владимир Путин в дела Беларуси? (17.08.2020) 17.08.2020

В России на трассах, ведущих к Беларуси, заметили несколько десятков грузовиков без опознавательных знаков. Ранее Москва заявила, что готова помочь Минску. Что говорят эксперты? Подробности – в материале DW.
Aerial view of the capital of Tajikistan Dushanbe taken 28 January 2002 from a C-130 Hercule, during a mission accomplished by the French Air Force. AFP PHOTO ERIC FEFERBERG (Photo credit should read ERIC FEFERBERG/AFP via Getty Images)

МИД Таджикистана направил России ноту из-за заявления Лаврова 29.05.2020

На пресс-конференции после заседания стран ОДКБ Сергей Лавров призвал Душанбе и Бишкек к диалогу. МИД Таджикистана выступил против "третьих сторон" в переговорах с Киргизией.
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