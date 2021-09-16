"Запад-2021": военные учения одни, а цели у РФ и Беларуси разные

Учения "Запад-2021" стартуют 10 сентября. В течение недели на полигонах России и Беларуси в них примут участие до 200 тысяч военных из 10 стран. DW - о специфике и значении этих учений.