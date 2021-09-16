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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "ОДКБ".
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Кризис в Афганистане после захвата власти талибами существенно повлиял на обстановку в Центральноазиатском регионе, заявили лидеры стран ОДКБ в Душанбе.
Учения "Запад-2021" стартуют 10 сентября. В течение недели на полигонах России и Беларуси в них примут участие до 200 тысяч военных из 10 стран. DW - о специфике и значении этих учений.
Россия на фоне обострения ситуации в Афганистане усиливает свою военную базу в Таджикистане и проводит учения в Кыргызстане.
Александр Лукашенко дал указание убрать из проекта новой Конституции Беларуси норму о стремлении страны к нейтралитету. Что давало ее наличие в Основном законе и что теперь изменится - у DW.
США и НАТО выводят свои войска из Афганистана. "Талибан" захватывает территории по всей стране. Насколько реальна угроза новой гражданской войны?
Власти Таджикистана указывают, что в одиночку трудно справиться с задачей охраны границы с Афганистаном. Поэтому Душанбе надеется на помощь ОДКБ.
Зачем Кыргызстан закрыл границу с Таджикистаном? DW о том, улеглись ли страсти после вооруженного конфликта между двумя странами и существует ли опять угроза его возобновления?
Никол Пашинян попросил Владимира Путина срочно начать консультации о помощи в обеспечении безопасности Армении. В ОДКБ сообщили, что обращений от Еревана с просьбой о помощи пока не поступало.
Возобновление боев в Нагорном Карабахе демонстрирует несоответствие внешнеполитических амбиций Кремля его реальным возможностям влиять на ситуацию в регионе, считает Федор Крашенинников.
В маневрах участвуют более 900 человек и свыше 120 единиц техники. Учения проходят на фоне вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.
Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает все, что нужно, сказал глава МИД Турции Чавушоглу. Франция назвала заявление Турции опасным и выразила солидарность с Арменией.
Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстреле приграничных с Карабахом районов. Обе стороны несут потери в живой силе и технике.
Будет ли Ереван просить помощи у ОДКБ или Москвы на фоне боестолкновений между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе? Какова роль Турции и России во вспыхнувшем конфликте?
Конфликт в Карабахе только разморозился, а уже есть риск втягивания в него Турции и России. В Баку и Ереване долго раздували огонь вражды и превратились в заложников этой политики, пишет Иван Преображенский.
В России на трассах, ведущих к Беларуси, заметили несколько десятков грузовиков без опознавательных знаков. Ранее Москва заявила, что готова помочь Минску. Что говорят эксперты? Подробности – в материале DW.
На пресс-конференции после заседания стран ОДКБ Сергей Лавров призвал Душанбе и Бишкек к диалогу. МИД Таджикистана выступил против "третьих сторон" в переговорах с Киргизией.
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