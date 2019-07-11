Один человек погиб на пожаре на ТЭЦ в Подмосковье

Один человек погиб в Подмосковье в результате пожара на теплоэлектроцентрали Северная ТЭЦ в Мытищах в четверг, 11 июля.. Как сообщило агентство РИА "Новости", речь идет о женщине-охраннике, которая не успела выбраться из огня. По некоторым данным, ее тело нашли в 30 метрах от эпицентра взрыва, после которого начался пожар.

В пресс-службе МЧС журналистам также рассказали о 13 пострадавших: "Один направлен вертолетом в подольский ожоговый центр, еще 12 получили помощь амбулаторно". Ранее сообщалось о восьми, а позднее - о семи пострадавших. Пожар удалось локализовать.

Пожар третьего номера сложности

К месту происшествия вылетели два вертолета и направлены два пожарных поезда. К тушению пожара были привлечены 157 человек и 52 единицы техники. Согласно последним сообщениям, сначала загорелась цистерна с маслом. Затем, когда этот очаг открытого возгорания ликвидировали, огонь перекинулся на газопровод, ведущий к ТЭЦ.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах вспыхнул пожар на ТЭЦ-27. "В деревне Челобитьево в Мытищах горит станция высокого давления на территории ТЭЦ-27. Производится тушение по третьему номеру сложности", - сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

ТЭЦ-27 (Северная ТЭЦ) принадлежит ПАО "Мосэнерго" (входит в ООО "Газпром энергохолдинг"). Станция была введена в эксплуатацию в 1992 году. Ее электрическая мощность 1060 МВт. Основное топливо - природный газ, резервное - дизельное топливо. Тепловая мощность - 1876 Гкал/ч.

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