Один пассажир погиб при крушении лайнера Pegasus Airlines в Стамбуле

Как минимум один человек погиб в результате крушения пассажирского Boeing 737-800 бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines во время посадки в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен. Еще 157 пассажиров находятся в больницах, заявил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа в среду, 5 февраля. По его словам, жизни пострадавших вне опасности. Сама авиакомпания, а также министр транспорта Турции ранее заявляли об отсутствии жертв.

По данным властей, авиалайнер "не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе" и съехал с нее. Кадры с места события показывали разрушенный на несколько частей корпус воздушного судна. Пассажиры были эвакуированы через бреши в фюзеляже. Происшествие "могло иметь более серьезные последствия", подчеркнул губернатор провинции Стамбул.

Лайнер вылетел из города Измир на западе Турции. На борту было 183 человека, в том числе шесть членов экипажа. Самолет заходил на посадку под проливным дождем. После инцидента аэропорт имени Сабихи Гёкчен был закрыт, все рейсы перенаправлены в другой стамбульский аэропорт.

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