 Одиночные пикеты в Москве и митинг КПРФ за свободные выборы | Новости из Германии о России | DW | 17.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Одиночные пикеты в Москве и митинг КПРФ за свободные выборы

На проспекте Сахарова проходит согласованная акция КПРФ "за честные выборы". Одиночные пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы на Бульварном кольце начнутся в 14:00 мск. DW следит за происходящим.

Акция КПРФ за честные выборы

Акция КПРФ "за честные выборы" собрала около 4 тыс. человек

++ 13:45 ++

Первый пикетчик вышел к памятнику Шухову.

++ 13:45 ++ 

Первая пикетчица появилась на Петровке у памятника Владимиру Высоцкому. Это женщина в инвалидном кресле, у нее в руках требования допустить независимых кандидатов на выборы, передает "Дождь".

++ 13:40 ++ 

А в Парке Горького идет концерт в честь 91-летия парка, передает корреспондент DW. Несмотря на то, что администрация пригласила для выступлений известных исполнителей, зрителей пришло не слишком много.

++ 13:20 ++

На митинге КПРФ выступил бывший кандидат в президенты от партии Павел Грудинин. "Мы не можем справиться даже с наводнением, поэтому надо менять власть".

++ 13:00 ++

Мосгортранс подвозит в центр полицию, сообщает сайт "Медуза".

++ 12:55 ++ 

По данным МВД, в акции КПРФ участвуют около 4 тыс. человек.

++ 12:45 ++

Митинг КПРФ на проспекте Сахарова к 12:15 собрал около 3,3 тыс. участников, сообщает "Белый счетчик".

++ 12:40 ++

Московская полиция подготовилась к одиночным пикетам. 

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Участник протеста перед полицейским оцеплением

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры

    "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти. Из всех задержанных, по сообщениям СМИ, свою вину признал лишь один - Валерий Костенок.

  • Задержание в ходе акций протеста в Москве 27 июля

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    27 июля - более 1000 задержанных в Москве

    Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на двух акциях протеста - 27 июля и 3 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

  • Задержание участника акции протеста

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    3 августа - еще около 700 задержанных в столице

    Акция, прошедшая в Москве третьего августа, также не была согласована. По данным "ОВД-Инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла и в Санкт-Петербурге.

  • Егор Жуков под арестом

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела

    Главное медийное лицо "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. Он был задержан после акции 27 июля. За Жукова заступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, артистка Чулпан Хаматова и некоторые другие. Однако на суд поручительства знаменитостей впечатления не произвели: Егор Жуков остался под арестом.

  • Скорая помощь на улицах Москвы

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Только один человек освобожден из-под стражи

    Единственному фигуранту дела, которому по состоянию на 15 августа удалось выйти из-под ареста, - режиссер Дмитрий Васильев. После задержания Васильев, страдающий сахарным диабетом, попал в реанимацию, так как у него отобрали инсулин. В результате Васильев остается в статусе подозреваемого, но без меры пресечения.

  • Девушка перед полицейским кордоном

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Неготовность согласовывать протестные акции

    Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти в большинстве случаев не согласуют мероприятия.

  • Протестующие в Москве

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста

    Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем в число требований протестующих стали входить и призывы к прекращению полицейского произвола.

  • Сергей Митрохин

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пока зарегистрирован только Митрохин

    Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями Избиркома обратиться в суд, однако пока что свою правоту в суде удалось доказать только Сергею Митрохину - окружной Избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 18:41

Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости

Контекст

За сайтом против независимых кандидатов, возможно, стоит мэрия Москвы

Интернет-ресурс "недопускай.москва", агитирующий против оппозиционных политиков, зарегистрирован полным однофамильцем ведущего сотрудника PR-агентства, тесно связанного с мэрией Москвы. (16.08.2019)  

Мосгорсуд признал законным отказ Яшину в регистрации

Политик Илья Яшин, отбывающий уже третий административный арест с 29 июля, оспаривал решения ЦИК и Мосгоризбиркома. (16.08.2019)  

Мэрия Москвы отказала в проведении митинга 24 августа

Московская мэрия отклонила две заявки на проведение акции протеста 24 августа. (15.08.2019)  

В Москве запретили проведение 17 августа пикетов за свободные выборы

В мэрии Москвы сообщили заявителям акции, что пикет "создаст помехи движению пешеходов, а также нарушит права и интересы граждан, не принимающих в нем участие". (15.08.2019)  

Протесты в Москве: ЦИК как часть механизма репрессий?

ЦИК отклонил жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на фоне продолжающихся протестов. Карикатурист Сергей Елкин о том, отличается ли ЦИК от полицейских, разгоняющих митинги. (15.08.2019)  

Комментарий: Протесты в Москве - момент истины для оппозиции

Митинги в Москве показали, что в политику пришло новое поколение. Почему это проблема для Путина и оппозиции одновременно, объясняет Константин Эггерт. (11.08.2019)  

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует. (15.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости  

Как на разгон митинга в Москве реагирует Запад и что произошло с Навальным? DW Новости  

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве  

Также по теме

Russland Moskau Protest Opposition Polizei

Власти Москвы разрешили митинг 25 августа на проспекте Сахарова 14.08.2019

Мэрия Москвы разрешила Либертарианской партии России митинг на проспекте Сахарова, но отказала в шествии по бульварам. ЛПР намерена добиваться согласования заявленного маршрута.

В мэрию Москвы подали заявку на проведение новой акции протеста

В мэрию Москвы подали заявку на проведение новой акции протеста 12.08.2019

Депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев пытаются согласовать с московскими властями акцию за честные выборы 17 августа, пишет "Коммерсант".

Russland Moskau Protest Opposition Polizei

Организаторы акции за честные выборы в Мосгордуму отрицают согласование с мэрией 01.08.2019

Мэрия Москвы заявила, что согласовала митинг 10 августа на проспекте Сахарова. Однако независимый кандидат в депутаты Мосгордумы Елена Русакова не получила соответствующие документы.

Реклама

Самые читаемые

Взрыв под Северодвинском: "Зачем вообще нужен "Буревестник"?  

Из каких стран в Германии больше всего людей с высшим образованием (инфографика)  

Пилоты Airbus, аварийно севшего в поле под Москвой, стали Героями России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно