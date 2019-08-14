Одиночные пикеты в Москве и митинг КПРФ за свободные выборы

На проспекте Сахарова проходит согласованная акция КПРФ "за честные выборы". Одиночные пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы на Бульварном кольце начнутся в 14:00 мск. DW следит за происходящим.
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Первый пикетчик вышел к памятнику Шухову.
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Первая пикетчица появилась на Петровке у памятника Владимиру Высоцкому. Это женщина в инвалидном кресле, у нее в руках требования допустить независимых кандидатов на выборы, передает "Дождь".
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А в Парке Горького идет концерт в честь 91-летия парка, передает корреспондент DW. Несмотря на то, что администрация пригласила для выступлений известных исполнителей, зрителей пришло не слишком много.
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На митинге КПРФ выступил бывший кандидат в президенты от партии Павел Грудинин. "Мы не можем справиться даже с наводнением, поэтому надо менять власть".
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Мосгортранс подвозит в центр полицию, сообщает сайт "Медуза".
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По данным МВД, в акции КПРФ участвуют около 4 тыс. человек.
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Митинг КПРФ на проспекте Сахарова к 12:15 собрал около 3,3 тыс. участников, сообщает "Белый счетчик".
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Московская полиция подготовилась к одиночным пикетам.
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