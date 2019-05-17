Оглашен приговор по делу о смерти немца после конфликта с двумя афганцами

Два уроженца Афганистана, избившие в сентябре 2018 года 22-летнего немца Маркуса Б. в городе Кётен на востоке Германии, в пятницу, 17 мая, были признаны земельным судом города Дессау-Росслау виновными в причинении по неосторожности тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть.

Одному из них, 19-летнему мужчине, толкнувшему Маркуса Б. в грудь, после чего тот упал на спину и остался лежать без движения, суд назначил меру пресечения в виде одного года и восьми месяцев тюремного заключения.

Его 17-летний сообщник, который нанес лежавшей без сознания жертве удар ногой по голове, должен будет провести в тюрьме один год и пять месяцев. Спустя несколько минут после удара ногой по голове молодой мужчина, страдавший от сердечного заболевания, скончался от внезапной остановки сердца.

Смерть не была простой случайностью

По мнению суда, смерть произошла не из-за простой случайности, но стала следствием телесных повреждений, которые нападавшие нанесли жертве по неосторожности. Оглашая приговор, судья Уда Шмидт (Uda Schmidt) отметила, что обвиняемые не испытывают уважения к человеческой жизни.

После оглашения приговора брат жертвы, находящийся в зале суда, вскочил со своего места с криком, что он видел собственными глазами, как один из нападавших ударил жертву ногой по голове. При этом он в порыве гнева перевернул тяжелый стол. В результате данного инцидента оглашение приговора пришлось прервать.

Семья жертвы считает приговор слишком мягким

Вечером 8 сентября 2018 года Маркус Б. вмешался в спор двух афганцев о том, от кого из них беременна некая молодая женщина. После того как он спросил спорящих, что случилось, старший из них с силой толкнул его в грудь.

Приговор суда еще не вступил в силу, однако семья погибшего - два его брата, две сестры и мать - уже назвали его слишком мягким и "не имеющим ничего общего со справедливостью". В ответ на критику судья возразила, что главное - это индивидуальная вина, и наказала обоим осужденным подумать о произошедшем.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

Где живут прибывающие в Германию беженцы Три месяца в центре первичного приема В центре первичного приема беженцев в Трире, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, могут одновременно находиться около 850 человек. Беженцы, прибывшие в ФРГ, вначале попадают именно в такие центры. Спустя три месяца их прикрепляют к какому-либо конкретному городу или округу, который затем будет заниматься судьбой беженца. При этом жилищные условия могут разительно отличаться.

Где живут прибывающие в Германию беженцы Временное жилье в актовом зале Поскольку многие центры первичного приема беженцев сейчас переполнены, власти вынуждены использовать самые разные здания. В городе Хамм, земля Северный Рейн-Вестфалия, во временное жилье для беженцев переоборудовали большой зал, предназначенный для проведения крупных мероприятий. В зале площадью 2700 квадратных метров сегодня могут разместиться около 500 соискателей политического убежища.

Где живут прибывающие в Германию беженцы Ночевка в школе Все больше городов в Германии не справляются с массовым притоком беженцев. К примеру, город Ахен в середине июля должен был принять в течение короткого времени 300 беженцев. Единственной возможностью предоставить приют каждому из них стало размещение в одной из гимназий города.

Где живут прибывающие в Германию беженцы Временные палаточные городки В последнее время в Германии возводится все больше палаточных городков. Центральный координационный пункт по приему беженцев в Хальберштадте, земля Саксония-Анхальт, также значительно расширил свои возможности, построив дополнительный палаточный лагерь. Летом такие временные жилища могут облегчить ситуацию, однако до наступления зимы беженцам необходимо найти новые места для размещения.

Где живут прибывающие в Германию беженцы Словно в странах "третьего мира" Один из крупнейших палаточных лагерей беженцев находится в Дрездене. Пребывание в нем требует немалой выдержки: кругом длинные очереди, в которых надо стоять, чтобы, к примеру, воспользоваться туалетом. Сейчас в лагере около 1000 беженцев из 10 стран. В ближайшие дни ожидается новое пополнение, пока лагерь не будет заполнен полностью - в общей сложности здесь могут находиться 1100 человек.

Где живут прибывающие в Германию беженцы Жизнь в строительных вагончиках Чтобы обеспечить жильем беженцев, во многих регионах Германии активно начинают использовать строительные вагончики. В центре по приему беженцев в Трире такие временные жилища существуют уже с 2014 года. В общей сложности в них живут сейчас более тысячи беженцев.

Где живут прибывающие в Германию беженцы Нападения на приюты для беженцев 18 июля пожарные потушили горевший дом в округе Ремхинген, земля Баден-Вюртемберг, в котором должно было быть организованно общежитие для беженцев. Негативное отношение части местных жителей к ищущим убежища в Германии провоцирует рост насилия на почве ксенофобии. Сегодня практически ежедневно поступают сообщения о нападениях на приюты для беженцев - в особенности на востоке и юге страны.

Где живут прибывающие в Германию беженцы Политика играет большую роль На фото - министр экономики и вице-канцлер Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), разговаривающий с детьми в приюте для беженцев, где живут около 3000 человек, в портовом городе Вольгаст. Политик призывает федеральное правительство оказать помощь городам и коммунам, которые пока вынуждены за свой счет обеспечивать приют беженцем. Это не столько вопрос денег, сколько "вопрос приличия", уверен Габриэль.

Где живут прибывающие в Германию беженцы Строительство нового центра Чтобы предоставить беженцам достойные жилищные условия, многие коммуны строят новые здания - как, например, здесь, в Эккентале недалеко от баварского Нюрнберга. Новый комплекс зданий позволит разместить 60 человек. Первые беженцы смогут заехать сюда уже в январе 2016 года.

Где живут прибывающие в Германию беженцы Возникают новые времянки Однако пока строительство новых общежитий не закончено, необходимо организовать множество временных приютов для беженцев. Таких, как этот палаточный городок в промзоне Мюнхена. 170 волонтеров гуманитарных организаций и пожарных за ночь установили десятки палаток, где смогут расположиться 300 человек. Автор: Ивета Ондрускова, Максим Филимонов

