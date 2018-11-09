Овцы сделали свое дело. Овцы могут уходить (фото)

Дворец Сан-Суси в Потсдаме

Король-философ в совершенстве владел французским языком благодаря учителям-гугенотам. Часто размышляя о жизни и смерти, он уже в 33-летнем возрасте, еще до начала строительства дворца, выбрал на этом холме место для своей могилы и распорядился соорудить грот. Однажды указав на него во время прогулки, он произнес: "Quand je serai là, je serai sans souci" - "Когда я буду там, я буду без забот".