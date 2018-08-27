 Овцы на германо-польской границе (фото) | Кадр дня | DW | 27.08.2018

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Кадр за кадром

Овцы на германо-польской границе (фото)

Эти овцы не просто пасутся на берегу реки Одер, по которой проходит германо-польская граница. Они охраняют здешние дамбы - вернее, помогают поддерживать их в надлежащем состоянии.

Райтвайн

Это стадо в бранденбургском Райтвайне состоит из пятисот тонкорунных овец и шестидесяти коз. Они пасутся на дамбах, заменяя газонокосилки, а также утаптывают почву, что улучшает ее стабильность на случай наводнений, которые на Одере случаются регулярно.

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От немецких "Венеций" - до баварского "Версаля"

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  • Люнебургскую пустошь

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  • Бавария

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    Такой вид на озеро Айбзе открывается из кабины канатной дороги на самую высокую гору Германии - Цугшпитце. Альпийские ландшафты в Баварии вполне могут конкурировать с горными панорамами где-нибудь на краю света в Новой Зеландии.

  • Саксонская Швейцария

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  • Дрезден

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    Автор: Максим Нелюбин


10 причин любить Бранденбург

  • Потсдам

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  • Гютерфельде

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    Храмы из валунов

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  • Ратцдорф

    Достопримечательности Бранденбурга

    Вдоль Одера и Нейсе

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  • Нидерфинов

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    Судоподъемник в Нидерфинове

    Среди бранденбургских памятников инженерно-технического искусства следует упомянуть судоподъемник в Нидерфинове. Он был сдан в эксплуатацию в 1934 году и сейчас является старейшим таким сооружением в Германии. Ежегодно его посещает более 250 тысяч человек. Судовой лифт находится на канале, соединяющем реки Одер и Хафель. Разница высот составляет здесь 36 метров.

  • Коринский монастырь

    Достопримечательности Бранденбурга

    Коринский монастырь

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  • Франкфурт-на-Одере

    Достопримечательности Бранденбурга

    Франкфурт-на-Одере

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    Автор: Лина Эльтер, Максим Нелюбин


Контекст

Обмелевший Одер

Эта фотография сделана в конце июля на реке Одер, по которой проходит граница между Германией и Польшей.  

Придворные овечки в потсдамском парке Сан-Суси

В знаменитом парке Сан-Суси в Потсдаме, где расположен дворец короля Пруссии Фридриха Великого, в июне вновь появились овцы - около четырех десятков. Они будут пастись здесь до ноября.  

Счастливые овцы немецкого острова Пельворм

Маяк, на фоне которого столь живописно отдыхают эти овцы, построили на острове в 1907 году.  

И аисты сыты, и овцы целы: необычный кадр из Бранденбурга

На поле около города Лебус недалеко от границы с Польшей.  

Овцы в тумане

Утром на лугу около Папенбурга (Papenburg) в Нижней Саксонии.  

Удивительное - рядом в Германии  

Достопримечательности Бранденбурга  

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