Овцы на германо-польской границе (фото)

Эти овцы не просто пасутся на берегу реки Одер, по которой проходит германо-польская граница. Они охраняют здешние дамбы - вернее, помогают поддерживать их в надлежащем состоянии.
Это стадо в бранденбургском Райтвайне состоит из пятисот тонкорунных овец и шестидесяти коз. Они пасутся на дамбах, заменяя газонокосилки, а также утаптывают почву, что улучшает ее стабильность на случай наводнений, которые на Одере случаются регулярно.
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Эта фотография сделана в конце июля на реке Одер, по которой проходит граница между Германией и Польшей.
В знаменитом парке Сан-Суси в Потсдаме, где расположен дворец короля Пруссии Фридриха Великого, в июне вновь появились овцы - около четырех десятков. Они будут пастись здесь до ноября.
Маяк, на фоне которого столь живописно отдыхают эти овцы, построили на острове в 1907 году.
На поле около города Лебус недалеко от границы с Польшей.