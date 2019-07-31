 ″ОВД-Инфо″: почти 2500 задержаний в результате двух акций протеста в Москве | Новости политики из Германии | DW | 09.08.2019

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Политика

"ОВД-Инфо": почти 2500 задержаний в результате двух акций протеста в Москве

Проект "ОВД-Инфо" сообщило статистику по акциям 27 июля и 3 августа в Москве: рекордное число задержаний, десятки судов и арестов, и более сотни штрафов за историю существования правозащитного медиапроекта.

Задержания на акции протеста 27 июля в Москве

Задержания на акции протеста 27 июля в Москве

Правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо"  в пятницу, 9 августа, сообщил корреспонденту DW промежуточный итог протестных акций в Москве 27 июля и 3 августа. По данным проекта, 27 июля был установлен антирекорд по задержаниям за все время работы "ОВД Инфо" - 1373 задержанных. 3 августа в автозаках оказались  1001 человек.

Данные правозащитников  и официальные цифры по 27 июля существенно разнятся. Официально в ходе массовой несанкционированной акции было задержано значительно меньше людей - 1074. По этой акции СКР завел уголовное дело о массовых беспорядках и три дела о применении насилия в отношении представителей власти. 

Контекст

В ходе протестов в Москве власть призывала демонстрантов разойтись, говоря о полицейском оцеплении: "Это же ваши сыновья!" "Сыновья" в это время орудовали дубинками, констатирует Сергей Елкин. (05.08.2019)

Во время митингов оппозиции в Москве полиция разогнала и арестовала более 1000 демонстрантов. По мере нарастания нервозности у провластных элит растет и мужество оппозиции, считает Миодраг Шорич. (29.07.2019)

В Москве на акцию протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция в течение дня задержала более 1000 протестующих. (27.07.2019)

Под стражей

"ОВД-Инфо" в свою очередь подводит промежуточный итог последствий митингов 27 июля: не менее 20 судов, более 280 заседаний, более 60 арестов и более 200 штрафов. По результатам 3 августа - не менее 17 судов, не менее 60 заседаний, не менее 17 арестов и более 40 штрафов.

На момент написания статьи, по данным "ОВД-Инфо", всего в спецприемниках после протестных акций не менее 24 человек находились под арестом. По протестным акциям 27 июля сейчас ведутся уголовные дела в отношении 11 обвиняемых. По делам девяти из них уже выбрана мера пресечения в виде взятия под стражу. По акциям 3 августа уголовное дело пока возбуждено в отношении одного человека. Он тоже взят под стражу.

Новые задержания

Между тем на сайте Следственного комитета России, опубликована информация о задержании еще двоих подозреваемых по так называемому делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции протеста 27 июля, когда люди вышли на улицы в поддержку незарегистрированных в Мосгордуму кандидатов. Информация об этом опубликована в пятницу, 9 августа, на сайте Следственного комитета РФ.

Айдар Губайдулин 1993 года рождения и Данила Беглец 1992 года рождения задержаны по статьям о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правоохранительных органов. Губайдулину уже предъявлено обвинение. Беглец, объявленный ранее в розыск, доставлен в СКР для проведения следственных действий. Следствие намерено ходатайствовать о том, чтобы обоих поместили под стражу. По данным СКР, всего задержаны 12 фигурантов дела.

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    Автор: Евгений Жуков


Контекст

Москвичи в борьбе за честные выборы

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Ссылки в интернете

Сообщение СК РФ о задержании еще двух подозреваемых по так называемому делу о массовых беспорядках

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Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости (05.08.2019)  

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве (29.07.2019)  

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