"ОВД-Инфо": Почти 2400 задержаний в результате двух акций протеста в Москве

Правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо" в пятницу, 9 августа, сообщил корреспонденту DW промежуточный итог протестных акций в Москве 27 июля и 3 августа. По данным проекта, 27 июля был установлен антирекорд по задержаниям за все время работы "ОВД Инфо" - 1373 задержанных. 3 августа в автозаках оказались 1001 человек.
Данные правозащитников и официальные цифры по 27 июля существенно разнятся. Официально в ходе массовой несанкционированной акции было задержано значительно меньше людей - 1074. По этой акции СКР завел уголовное дело о массовых беспорядках и три дела о применении насилия в отношении представителей власти.
Под стражей
"ОВД-Инфо" в свою очередь подводит промежуточный итог последствий митингов 27 июля: не менее 20 судов, более 280 заседаний, более 60 арестов и более 200 штрафов. По результатам 3 августа - не менее 17 судов, не менее 60 заседаний, не менее 17 арестов и более 40 штрафов.
На момент написания статьи, по данным "ОВД-Инфо", всего в спецприемниках после протестных акций не менее 24 человек находились под арестом. По протестным акциям 27 июля сейчас ведутся уголовные дела в отношении 11 обвиняемых. По делам девяти из них уже выбрана мера пресечения в виде взятия под стражу. По акциям 3 августа уголовное дело пока возбуждено в отношении одного человека. Он тоже взят под стражу.
Новые задержания
Между тем на сайте Следственного комитета России, опубликована информация о задержании еще двоих подозреваемых по так называемому делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции протеста 27 июля, когда люди вышли на улицы в поддержку незарегистрированных в Мосгордуму кандидатов. Информация об этом опубликована в пятницу, 9 августа, на сайте Следственного комитета РФ.
Айдар Губайдулин 1993 года рождения и Данила Беглец 1992 года рождения задержаны по статьям о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правоохранительных органов. Губайдулину уже предъявлено обвинение. Беглец, объявленный ранее в розыск, доставлен в СКР для проведения следственных действий. Следствие намерено ходатайствовать о том, чтобы обоих поместили под стражу. По данным СКР, всего задержаны 12 фигурантов дела.
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Автор: Евгений Жуков