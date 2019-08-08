Обыски и блокировка счетов фонда Навального: при чем тут протесты?

Следственный комитет провел обыски в Фонде борьбы с коррупцией, заблокировал его счета и счета предвыборных штабов Навального. Связано ли это с протестами в Москве? Версия Сергея Елкина.
Обыски прошли у юристов Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади, видеомонтажера Виталия Колесникова, а также в самом офисе Фонда борьбы с коррупцией. Блокированы счета ФБК и штабов Навального. (08.08.2019)
Запугивая протестующих примером семьи, у которой могут изъять ребенка, власти рискуют вызвать обратный эффект. За детей будут биться и политически пассивные россияне, считает Александр Плющев. (07.08.2019)