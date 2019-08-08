Обыски и блокировка счетов фонда Навального: при чем тут протесты?

Митинг за свободные выборы в Мосгордуму: более тысячи задержанных

Протестующие против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму пришли на Трубную площадь от здания мэрии. Полиция начала задержания еще до начала мероприятия. DW - с хроникой событий (время мск).