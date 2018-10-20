Обыкновенный гений Резо Габриадзе и его картины (фото)

Сценарист таких замечательных фильмов, как "Не горюй", "Мимино", "Кин-дза-дза", книжный иллюстратор, режиссер, кукольник и создатель Театра марионеток в Тбилиси, литератор, - Резо Габриадзе меньше известен как художник, как живописец. И это несмотря на то, что он написал сотни ярких, оригинальных картин, а выставки его работ проходили в лучших музеях Грузии, России. других стран. Пробел восполняет великолепная книга, вышедшая одновременно на немецком и английском языках в мюнхенском издательстве Sieveking Verlag. Богато иллюстрированный альбом называется "Габриадзе. Поэт-художник Грузии". Это не просто картинная галерея на бумаге. В ней много текстов - и самого Габриадзе, и о нем. Глава о нем озаглавлена так: "Обыкновенный гений".

Вот несколько его полотен.

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