 Обыкновенный гений Резо Габриадзе и его картины (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.10.2018

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Культура и стиль жизни

Обыкновенный гений Резо Габриадзе и его картины (фото)

Cценарист, режиссер, скульптор, человек универсальных талантов, - Резо Габриадзе еще и великолепный живописец. DW знакомит с его картинами.

  • Венок для Дездемоны. Картон, темпера, 1984

    Резо Габриадзе: универсальный талант

    "Венок для Дездемоны". Картон, темпера, 1984 г. - одна из работ Резо Габриадзе. О том, что известный советский и грузинский сценарист, скульптор, кукольник и театральный режиссер был еще и живописцем, знают немногие. В Германии вышел прекрасно иллюстрированный альбом с его картинами. Заглянем!

  • Воздушный замок. Картон, акриловые краски, 1991

    Резо Габриадзе: универсальный талант

    Воздушный замок. Картон, акриловые краски, 1991

  • Случайно приземлившийся парашютист. Бумага, гуашь, 1973

    Резо Габриадзе: универсальный талант

    Случайно приземлившийся парашютист. Бумага, гуашь, 1973

  • Цирк-шапито. Холст, акриловые краски, 2011

    Резо Габриадзе: универсальный талант

    Цирк-шапито. Холст, акриловые краски, 2011

  • Десталинизация. Картон, гуашь, 1976

    Резо Габриадзе: универсальный талант

    Десталинизация. Картон, гуашь, 1976

  • Драка между портным и закройщиком. Бумага, гуашь, 1982

    Резо Габриадзе: универсальный талант

    Драка между портным и закройщиком. Бумага, гуашь, 1982

  • Зима по эту сторону бульвара. Бумага, гуашь, пастель, 2011

    Резо Габриадзе: универсальный талант

    Зима по эту сторону бульвара. Бумага, гуашь, пастель, 2011

  • Унылый город. Бумага, гуашь, 1979

    Резо Габриадзе: универсальный талант

    Унылый город. Бумага, гуашь, 1979

  • Резо Габриадзе

    Резо Габриадзе: универсальный талант

    Резо Габриадзе

  • Так выглядит обложка книги Габриадзе. Поэтичный художник Грузии

    Резо Габриадзе: универсальный талант

    Так выглядит обложка книги "Габриадзе. Поэт-художник Грузии", вышедшей на немецком и английском языках в издательстве Sieveking Verlag (Мюнхен).

    Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне


  • Венок для Дездемоны. Картон, темпера, 1984

    Резо Габриадзе: универсальный талант

    "Венок для Дездемоны". Картон, темпера, 1984 г. - одна из работ Резо Габриадзе. О том, что известный советский и грузинский сценарист, скульптор, кукольник и театральный режиссер был еще и живописцем, знают немногие. В Германии вышел прекрасно иллюстрированный альбом с его картинами. Заглянем!

  • Воздушный замок. Картон, акриловые краски, 1991

    Резо Габриадзе: универсальный талант

    Воздушный замок. Картон, акриловые краски, 1991

  • Случайно приземлившийся парашютист. Бумага, гуашь, 1973

    Резо Габриадзе: универсальный талант

    Случайно приземлившийся парашютист. Бумага, гуашь, 1973

  • Цирк-шапито. Холст, акриловые краски, 2011

    Резо Габриадзе: универсальный талант

    Цирк-шапито. Холст, акриловые краски, 2011

  • Десталинизация. Картон, гуашь, 1976

    Резо Габриадзе: универсальный талант

    Десталинизация. Картон, гуашь, 1976

  • Драка между портным и закройщиком. Бумага, гуашь, 1982

    Резо Габриадзе: универсальный талант

    Драка между портным и закройщиком. Бумага, гуашь, 1982

  • Зима по эту сторону бульвара. Бумага, гуашь, пастель, 2011

    Резо Габриадзе: универсальный талант

    Зима по эту сторону бульвара. Бумага, гуашь, пастель, 2011

  • Унылый город. Бумага, гуашь, 1979

    Резо Габриадзе: универсальный талант

    Унылый город. Бумага, гуашь, 1979

  • Резо Габриадзе

    Резо Габриадзе: универсальный талант

    Резо Габриадзе

  • Так выглядит обложка книги Габриадзе. Поэтичный художник Грузии

    Резо Габриадзе: универсальный талант

    Так выглядит обложка книги "Габриадзе. Поэт-художник Грузии", вышедшей на немецком и английском языках в издательстве Sieveking Verlag (Мюнхен).

    Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне


Сценарист таких замечательных фильмов, как "Не горюй", "Мимино", "Кин-дза-дза", книжный иллюстратор, режиссер, кукольник и создатель Театра марионеток в Тбилиси, литератор, - Резо Габриадзе меньше известен как художник, как живописец. И это несмотря на то, что он написал сотни ярких, оригинальных картин, а выставки его работ проходили в лучших музеях Грузии, России. других стран. Пробел восполняет великолепная книга, вышедшая одновременно на немецком и английском языках в мюнхенском издательстве Sieveking Verlag. Богато иллюстрированный альбом называется "Габриадзе. Поэт-художник Грузии". Это не просто картинная галерея на бумаге. В ней много текстов - и самого Габриадзе, и о нем. Глава о нем озаглавлена так: "Обыкновенный гений".

Вот несколько его полотен.

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    Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне


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