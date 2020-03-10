Объем следующего бюджета Евросоюза может составить 1,074 трлн евро

В преддверии намеченного на следующую неделю чрезвычайного саммита Евросоюза председатель Европейского совета Шарль Мишель представил в пятницу, 10 июля, пакет компромиссных предложений по бюджету ЕС на ближайшие семь лет, а также фонду, формируемому для оказания помощи экономикам, которые пострадали от пандемии коронавируса.
Глава Евросовета поддержал предложенный Еврокомиссией объем фонда - 750 млрд евро. Из них 500 млрд будут выплачены в качестве грантов, которые государства-получатели не должны возвращать Брюсселю. Остальные 250 млрд составят кредиты. Против такого распределения выступают ряд стран ЕС, например Нидерланды и Австрия, которые считают необходимым сделать упор на выдачу погашаемых кредитов.
Согласно предложениям Шарля Мишеля, объем бюджета ЕС на период с 2021 по 2027 годы составит 1,074 трлн евро. Это на 13 млрд евро меньше, чем Мишель предлагал до провального бюджетного саммита ЕС в феврале. Еврокомиссия в своем предложении, сделанном в конце мая, предусматривала объем бюджета в 1,1 трлн евро.
Чтобы преодолеть сопротивление стран-доноров, Мишель предлагает предоставить единовременные скидки на взносы в бюджет ЕС таким государствам, как Австрия, Германия, Дания, Нидерланды и Швеция. При этом никаких конкретных цифр глава Евросовета не назвал.
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133 случая ненужных трат госсредств
За тем, как в Германии расходуются бюджетные деньги, следит неправительственная организация Союз немецких налогоплательщиков (BdSt). Ежегодно BdSt публикует многостраничную "Черную книгу", в которой приводятся примеры расходования государственных средств, которые, по его мнению, являются растранжириванием денег налогоплательщиков. В "Черной книге" за 2015 год перечислены 133 таких случая.
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Дорогостоящий саммит в Эльмау
По мнению Союза налогоплательщиков Германии (BdST), в 2015 году расточительностью отличилась канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). В июне в роскошном отеле в замке Эльмау прошел двухдневный саммит G7, который обошелся немецкой казне как минимум в 132 млн евро. Саммит наверняка стал хорошей рекламой федеральной земли Бавария, в столице которой Мюнхене он все же обошелся бы намного дешевле.
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Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег
Выпить пиво с агентом BND
Уж если речь зашла о Мюнхене, оказалось, что на ежегодно проходящий здесь Октоберфест приезжают и сотрудники Федеральной разведслужбы (BND). Они не только пьют пиво и веселятся, но и, как выяснил BdSt, совмещают отдых с "деловыми разговорами". На еду и напитки выделяется по 50 евро на человека. Информация о том, сколько агентов приезжает, как часто и с каких пор, остается под грифом "секретно".
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Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег
Роскошный стадион для клуба региональной лиги
Власти другого баварского города, Регенсбурга, построили новый стадион для местного футбольного клуба SSV Jahn Regensburg, играющего в четвертой (региональной) лиге. На возведение 15-тысячной крытой Continental-Arena ушло около 52 млн евро. BdSt - пусть с ним и не согласятся футбольные фанаты - считает стадион имиджевым проектом властей, реализованным за счет налогоплательщиков.
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Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег
Светящиеся канализационные люки
В сравнении с другими, этот проект не столь дорогостоящ. Чтобы оживить участок дороги с круговым движением, нижнесаксонский городок Валленхорст заплатил 10 тыс евро за установку светодиодной подсветки канализационных люков. Но вскоре жители стали подшучивать над очень слабо светящимися огоньками. Это может быть частным арт-проектом, но не оплачиваться из муниципального бюджета, уверены в BdSt.
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Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег
Неудачный Арр
"Где они покоятся" - так называется мобильное приложение для смартфонов, созданное на деньги из федерального бюджета. В сопровождении аудио-гида с помощью приложения можно увидеть более 1000 могил известных людей, захороненных в ФРГ. "Медленно, плохо, мало информации" - таково мнение пользователей о проекте, стоившем налогоплательщикам 548 тыс евро. Это были ненужные расходы, указывает BdSt.
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Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег
Дорогие лестницы, мосты и улицы
Проекты, оплачиваемые за счет смешанного финансирования, могут стоить налогоплательщикам дороже, чем ожидалось. Речь идет о дорогах, мостах и спускающихся к Рейну лестницах на набережной в Кельне, рассчитанных на 10 тыс мест. Рейнский бульвар с видом на Кельнский собор обошелся городу в 10,5 млн евро вместо 4,5 млн. Дополнительные издержки земля Северный Рейн-Вестфалия брать на себя не стала.
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Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег
Разведение морских рыб приносит городу убытки
Город Фёльклинген в федеральной земле Саар, расположенный примерно в 600 км от моря, решил разводить морских рыб. Однако эксперимент, о котором BdSt стало известно еще в 2014 году, принес одни убытки. В августе проект передали частным инвесторам, однако комиссии, занимающейся расследованием случившегося, еще предстоит выяснить, почему никто не остановил рискованное вложение средств раньше.
Автор: Андреа Грунау, Ольга Мищенко