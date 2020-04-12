 Общественная палата РФ просит ужесточить наказание за угрозы в Сети | Новости из Германии о России | DW | 13.04.2020

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Россия

Общественная палата РФ просит ужесточить наказание за угрозы в Сети

Член Общественной палаты инициировал поправки в УК и КоАП РФ и предлагает лишать свободы на срок до 7 лет за угрозу убийством в интернете, а за клевету в Сети - штрафовать на суммы до 6 млн рублей.

Человек сидит за ноутбуком

Общественная палата России предложила Госдуме и Совету Федерации ужесточить наказание за угрозы и травлю в интернете. "Сейчас снова становится актуальным введение серьезной ответственности - вплоть до уголовной - за травлю в сети, за оскорбления", - цитирует газета "Известия" автора инициативы, члена Общественной палаты Александра Малькевича в понедельник, 13 апреля.

Инициатива предполагает, что угроза убийством и тяжким причинением вреда здоровью, высказанная в интернете, грозит принудительными работами или лишением свободы на срок до семи лет. Авторы также предлагают наказывать за клевету штрафом до 6 млн рублей. Штраф предусмотрен и для физических лиц за регистрацию в соцсетях без предоставления личных данных. 

Российское законодательство пока не предусматривает прямую ответственность за подобные действия в интернете, говорится в пояснительной записке. По сведениям издания, обе палаты парламента готовы рассмотреть предлагаемые нововведения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

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    Автор: Григорий Аросев


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