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Общегерманский автомобильный клуб (ADAC)

Общегерманский автомобильный клуб (ADAC) для большинства его членов - это прежде всего помощь при поломках и авариях.

Общегерманский автомобильный клуб ADAC - самая большая общественная организация в Германии; он насчитывает почти 20 миллионов членов. Учрежден клуб был в 1903 году как "Немецкое объединение мотоциклистов", а свое нынешнее название получил в 1911 году. В последние годы ADAC стремительно превращался в огромный разветвленный концерн. Общегерманский автомобильный клуб сегодня - это страховая и финансовая компания, издательство и туроператор, фирма проката автомобилей и предприятие перевозки пассажиров междугородними автобусами. Но для большинства членов - это прежде всего помощь при поломках и авариях.

18/10/2021 00:00:00 Ein Mann wartet am frühen Morgen an der Straße vor einer Tankstelle. Die Kraftstoffpreise liegen derzeit fast so hoch wie im Rekordjahr 2012.

Рост цен на бензин и дизель в Германии: немцы требуют помощи от государства 22.10.2021

Горючее подорожало до рекордных отметок. Это связано с картельным сговором экспортеров нефти ОПЕК+ и политикой правительства ФРГ. Можно ли изменить ситуацию?
ARCHIV - 16.05.2017, Hessen, Wiesbaden: Ein Radfahrer fährt am am Kurhaus vorbei. Der ADAC hat in einer Stichprobe Radwegebreiten in deutschen Landeshauptstäden verglichen. Foto: picture alliance / Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Слишком узко! В Германии измерили ширину велосипедных дорожек (фото) 15.10.2020

Общегерманский автомобильный клуб (ADAC) измерил ширину велосипедных дорожек в десяти немецких городах. Почти каждая третья из них оказалась слишком узкой.
04.04.2020, Baden-Württemberg, Kirchheim Unter Treck: Autos fahren am ersten Samstag der Osterferien auf der Autobahn A8. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, ist das öffentliche Leben eingeschränkt. Normalerweise sind zu Beginn der Osterferien mehr Autos auf der Autobahn unterwegs. Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкие автобаны опустели (фото) 09.04.2020

Впервые за многие годы на дорогах Германии не будет пробок во время пасхальных выходных. Таков прогноз ADAC - Общегерманского автомобильного клуба.
ARCHIV - 11.11.2015, Bayern, Kaufbeuren: Benzin fließt an einer Tankstelle aus einer Zapfpistole. (zu dpa « E-Fuels, Brennstoffzelle oder Gas statt E-Auto? - «Vergessen Sie's»» vom 24.07.2018) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии призвали автомобилистов воздержаться от закупок бензина впрок 10.03.2020

Цены на бензин подвержены постоянным колебаниям, а хранение топлива дома может быть опасно для жизни, заявил Общегерманский автомобильный клуб ADAC.
dpatopbilder - 11.02.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Ein Straßenbahn fährt bei Tagesnabruch über die Ignatz Bubis-Brücke über den Main (Aufnahme mit Mitzieh-Effekt). Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Сколько стоит общественный транспорт в Германии 26.06.2019

Этот вопрос поставили перед собой эксперты Общегерманского автомобильного клуба (ADAC) и проанализировали тарифные системы в крупнейших немецких городах.
Stau ohne Rettungsgasse im fruehmorgentlichen Berufsverkehr mit aufgehender Sonne und Morgennebel, vierspurige B 29, Winterbach, Rems-Murr-Kreis, 11.10.2018. | Verwendung weltweit

38 раз вокруг Земли, или Германия застряла в пробках 18.01.2019

Общегерманский автомобильный клуб (ADAC) опубликовал отчет о пробках за 2018 год. Для тех, кто ездит по немецким автобанам, в нем нет ничего утешительного.
Stadtautobahn A 100, Wilmersdorf, Berlin, Deutschland *** City motorway A 100 Wilmersdorf Berlin Germany

На автобанах ФРГ зафиксировано рекордное количество пробок 17.01.2019

По данным немецкого автомобильного клуба ADAC, на автобанах в ФРГ в 2018 году ежедневно происходило более двух тысяч заторов. Общая протяженность пробок составила 1,5 млн километров.
Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden. Thema: Rusische verbraucher klagen über steigende Benzinpreise Stichworte: Sergey Elkin, Russland, Benzinpreise, Verbraucher in Russland Jahr/Ort: Moskau, 11.06.2018

Высокие цены на бензин: у немцев и россиян сейчас схожие проблемы 18.11.2018

И в Германии, и в России горючее остается дорогим, хотя нефть сильно подешевела, к тому же некоторые регионы столкнулись с дефицитом топлива. Но по разным причинам.
ARCHIV - 03.01.2017, Niedersachsen, Braunschweig: ARCHIV - Akten zu einer Klage gegen den VW-Konzern während einer Pk auf einem Tisch. (Zu dpa Hoffnung auf Schadenersatz für Zehntausende Dieselfahrer) Foto: Peter Steffen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В ФРГ подан прецедентный групповой иск к Volkswagen по делу о "дизельгейте" 01.11.2018

Защитники прав потребителей и автомобильный клуб ADAC намерены добиться определения ответственности концерна перед автовладельцами из-за манипулирования данными о содержании выхлопов.
ARCHIV - Autofahrer stehen am 10.07.2017 im Stau nach einem LKW-Unfall auf der Autobahn A2 bei Wendeburg im Landkreis Peine (Niedersachsen) ohne eine Rettungsgasse zu bilden. (zu dpa Minister Herrmann: Rettungsgasse konsequenter kontrollieren vom 27.07.2017) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Ежедневные пробки в Германии: от Берлина до Москвы и обратно 24.01.2018

"Жестяные лавины" (Blechlawinen) - так немцы образно называют пробки и дорожные заторы на автобанах. Клуб ADAC представил статистику за прошлый год.

Твердая тройка для Lada Vesta от немецких экспертов ADAC (26.08.2017) 26.08.2017

Автоваз решил покорить немецкий рынок с новой Lada. Эксперты авторитетного Общегерманского автомобильного клуба ADAC провели испытания седана Lada Vesta, который с февраля продаtтся в Германии. Автомобиль оценили на троечку.
DEUTSCHLAND, KOELN, 06.04.2009, Alte Autos auf einem Autoschrottplatz in Köln. Ein Auto hängt an einem Greifer. Keine Weitergabe an Drittverwerter.

Утилизационная премия призвана спасти немецкие дизели 09.08.2017

Автостроители Германии предлагают тысячи евро за подержанные дизельные автомобили в надежде предотвратить запреты на въезд в города и остановить обвал продаж.

Car keys and smartphone on map, Autoschl?ssel und Smartphone auf der Karte | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Десять советов тем, кто берет в Европе машину напрокат 12.07.2017

На что рекомендуют обращать внимание немецкие эксперты, когда вы берете машину в аренду, чтобы не испортить себе отпуск.
Umwelt, Luftverschmutzung, Heckbereich eines Autos, Abgase, im Januar 2008, Deutschland +++KfW / Thomas Klewar+++ Lizenz: http://bildarchiv.kfw.de/kata/Katalog/

Почему немцам не рекомендуют покупать дизельные машины (видео) 30.06.2017

Плюсы дизтоплива - цена ниже, расход топлива меньше. Но в последнее время немцы все чаще стали говорить о вреде дизеля для экологии. А теперь автолюбителям рекомендуют и вовсе воздержаться от покупки дизельных машин.

Почему дизельные автомобили могут стать непрошенными гостями в немецких городах (30.06.2017) 30.06.2017

Дизель или бензин? Плюсы дизтоплива - цена ниже, расход топлива меньше. Но в последнее время немцы все чаще стали говорить о вреде дизеля для экологии. А теперь немецким автолюбителям рекомендуют и вовсе воздержаться от покупки дизельных машин.

26.12.2015, VW-Motor und Automodell, Auto, Automodell, VW, Volkswagen, Tiguan, TDI, Diesel, Schadstoffe, Emmission, Manipulation, Software, Motor 26 12 2015 VW Engine and Car model Car Car model VW Volkswagen Tiguan TDI Diesel Pollutants Emission Manipulation Software Engine

Немцы начинают отказываться от дизеля 07.06.2017

В Германии ускоряется падение спроса на новые и подержанные легковые машины с дизельными моторами. Об этом свидетельствуют статданные и опросы автодилеров.
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