Общегерманский автомобильный клуб (ADAC) для большинства его членов - это прежде всего помощь при поломках и авариях.

Общегерманский автомобильный клуб ADAC - самая большая общественная организация в Германии; он насчитывает почти 20 миллионов членов. Учрежден клуб был в 1903 году как "Немецкое объединение мотоциклистов", а свое нынешнее название получил в 1911 году. В последние годы ADAC стремительно превращался в огромный разветвленный концерн. Общегерманский автомобильный клуб сегодня - это страховая и финансовая компания, издательство и туроператор, фирма проката автомобилей и предприятие перевозки пассажиров междугородними автобусами. Но для большинства членов - это прежде всего помощь при поломках и авариях.