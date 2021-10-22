Общегерманский автомобильный клуб (ADAC) для большинства его членов - это прежде всего помощь при поломках и авариях.
Общегерманский автомобильный клуб ADAC - самая большая общественная организация в Германии; он насчитывает почти 20 миллионов членов. Учрежден клуб был в 1903 году как "Немецкое объединение мотоциклистов", а свое нынешнее название получил в 1911 году. В последние годы ADAC стремительно превращался в огромный разветвленный концерн. Общегерманский автомобильный клуб сегодня - это страховая и финансовая компания, издательство и туроператор, фирма проката автомобилей и предприятие перевозки пассажиров междугородними автобусами. Но для большинства членов - это прежде всего помощь при поломках и авариях.
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