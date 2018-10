ОБСЕ призвала отменить многомиллионный штраф The New Times

Российские власти должны отменить судебный штраф в размере 22 млн рублей, наложенный на журнал The New Times, считает представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Об этом в субботу, 27 октября, сообщается на сайте организации.

"Необычайно крупный штраф в отношении журнала The New Times - это беспрецедентное решение, наносящее ущерб свободе СМИ в России", - подчеркнул Дезир. Он также призвал Москву внести поправки в закон об "иностранных агентах", чтобы "избежать подобных ситуаций в будущем".

26 октября Тверской районный суд Москвы оштрафовал российский журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 22 млн рублей. Издание обвинили в несвоевременном предоставлении в Роскомнадзор информации об иностранном финансировании. В решении суда, на которое ссылается агентство "Интерфакс", сказано, что The New Times не отчитался о получении от "Фонда поддержки свободы прессы" 22,2 млн рублей. Этот фонд включен Минюстом РФ в список "иностранных агентов".

