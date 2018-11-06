ОБСЕ на выборах в США: страх перед кибератаками уменьшился

Представители международных организаций, прежде всего Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), приезжают наблюдать за выборами не только в Россию и страны Восточной Европы. Мало кто знает, что для миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ нынешние промежуточные выборы в Конгресс США - уже восьмое голосование, за которым следят их международные наблюдатели.

После победы Дональда Трампа на выборах президента два года назад к промежуточным выборам в США приковано особое внимание, и они не без оснований считаются важными. Глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ в США Тана де Зулуета в интервью DW рассказала о том, в какой атмосфере проходит голосование.

DW: Немногие знают о целях и мандате вашей миссии. Расскажите о ней.

Тана де Зулуета: Вообще-то это уже восьмая по счету миссия БДИПЧ ОБСЕ в Соединенных Штатах. Речь идет о долгосрочном сотрудничестве с США и выполнении Вашингтоном части взятых на себя обязательств - аналогично тому, что делает Германия, где я наблюдала за выборами в прошлом году.

Тана де Зулуета, глава миссии БДИПЧ ОБСЕ в США

Каждый раз мы смотрим по ситуации и решаем, в работе какой миссии есть необходимость в той или иной стране. В этот раз нам была дана рекомендация отправить ограниченную миссию наблюдателей, что означает, что у нас нет краткосрочных наблюдателей, которые систематически ведут мониторинг именно в день голосования. Но есть долгосрочные наблюдатели, - наша миссия насчитывает 36 сотрудников, перемещающихся по территории США. Мы находимся здесь с 3 октября (2018 года. - Ред.).

- В своем промежуточном отчете вы пишете, что в стране идут дискуссии о регистрации и идентификацииизбирателей. Тема острая, так как затрагивает вопросы дискриминации афроамериканского населения, она до сих пор является предметом юридических споров. Вы опасаетесь, что эта тема может оказать влияние на исход голосования?

- Не будем забывать, что голосование уже началось. Значительная часть голосов уже отдана. Накануне я была на избирательном участке в Атланте, штат Джорджия, и да, действительно, есть дискуссии и судебные тяжбы, касающиеся очень чувствительного вопроса для страны, в которой в силу ее истории глубоко укоренены страхи дискриминации.

Так что это долгосрочный вопрос, который отбрасывал свою тень на общественные дебаты во время предвыборной кампании. Но, возможно, страхи, связанные с риском дискриминации, на самом деле мобилизовали избирателей. Несмотря на то, что это всего лишь промежуточные выборы в Конгресс и в местные органы власти, в Джорджии нам сообщили, что явка такая же высокая, как на президентских выборах.

- Другая острая тема - это кибератаки и фейковые новости. В своем отчете вы пишете, что большинство наблюдателейвыражаютдоверие к электронной системе подсчета голосов и верят в эффективность проделанной работы по снижению риска кибератак. Одновременно выфиксируете "общую обеспокоенность по поводу реальных или мнимых кибератак и их потенциального влияния на общественноемнение". Насколько вы уверены в безопасности и надежности выборной системы?

- Вопрос кибербезопасности был поставлен перед нами еще до нашего прибытия в страну и относится к тем, которым мы уделили пристальное внимание. Мы говорили со всеми имеющими отношение к данному вопросу лицами: с сотрудниками, у которых есть доступ к системе подсчета голосов, с избирателями, партиями и кандидатами.

Введены новые правила и усилена координация (между местными органами власти и федеральным центром. - Ред.). Было вложено много сил и средств в усовершенствование безопасности электронной системы голосования, с тех пор как эта система в минувшем году была объявлена частью стратегически важной для США инфраструктуры. Похоже, что эти усилия укрепили уверенность в надежности системы голосования. Так что в этом конкретном вопросе у людей есть ощущение, что все под контролем. Но мы посмотрим, голосование еще не завершилось.

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