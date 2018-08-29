ОБСЕ заявила о несоблюдении перемирия на востоке Украины

Договоренность сторон конфликта на востоке Украины о вступлении в силу очередного перемирия не соблюдается. Об этом первый заместитель председателя мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг (Alexander Hug) заявил в среду, 29 августа.

По его словам, в ночь на среду наблюдатели зафиксировали более 70 нарушений режима прекращения огня. Замглавы мониторинговой миссии потребовал немедленного прекращения боевых действий.

Прежние перемирия неоднократно нарушались

На минувшей неделе в Минске при посредничестве ОБСЕ украинские правительственные войска и пророссийские сепаратисты договорились о вступлении в силу с 29 августа приуроченного к началу учебного года перемирия. Боевые действия между сторонами конфликта должны быть остановлены вдоль всей линии разграничения в Донбассе.

В прошедшие годы стороны неоднократно договаривались о прекращении боев - перед началом учебного года, Пасхой и Рождеством, однако каждый раз перемирие нарушалось вскоре после начала. По данным Организации Объединенных Наций, с 2014 года в ходе военных действий на востоке Украины погибло свыше 10 тысяч человек.

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