Обрушение мостов и зданий, приведшие к трагедии (фотогалерея)

Сооружение мостов и крупных зданий всегда связано с долей риска. Ошибка строителей может привести к человеческим жертвам. В галерее DW несколько печальных примеров последних лет.
Смотрите также:
При обрушении секции моста погибли не менее 35 человек, сообщили в правительстве Италии. На месте происшествия работают около 200 спасателей. (14.08.2018)
Недостроенный пешеходный мост рядом с университетом в Майами обрушился. Под его обломками оказались восемь автомобилей. Не менее четырех человек погибли, еще девять ранены. (16.03.2018)
Жертвами нового разрушительного землетрясения в Мексике стали более 200 человек. Среди погибших – не менее 21 ученика начальной школы, обрушившейся в результате подземного толчка. (20.09.2017)
Погибли по меньшей мере 4 человека, 25 человек госпитализированы. Под завалами находятся до 50 человек. (21.11.2013)