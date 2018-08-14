Обрушение мостов и зданий, приведшие к трагедии (фотогалерея)

Рухнувшие здания и мосты: ошибки строителей и человеческие жертвы

Мост под Студенкой, Чехия

Мост под чешской деревней Студенка обрушился 8 августа 2008 года как раз во время ремонтных работ на нем. В обрушившийся мост врезался поезд, следовавший из Кракова в Прагу на скорости около 140 километров в час. Погибли 8 человек, еще более 60 получили ранения. Причины обрушения остались до конца неизвестными. Эксперты считают, что оно было вызвано ошибками в конструкции моста.