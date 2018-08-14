 Обрушение мостов и зданий, приведшие к трагедии (фотогалерея) | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 14.08.2018

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Мир

Обрушение мостов и зданий, приведшие к трагедии (фотогалерея)

Сооружение мостов и крупных зданий всегда связано с долей риска. Ошибка строителей может привести к человеческим жертвам. В галерее DW несколько печальных примеров последних лет.

  • Мост в Генуе, Италия

    Рухнувшие здания и мосты: ошибки строителей и человеческие жертвы

    Мост в Генуе, Италия

    В городе Генуя 14 августа 2018 года обрушилась секция автомобильного моста. По первоначальным данным, погибли от 30 до 35 человек. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли заявил, что причиной обрушения моста стали недостатки в техническом обслуживании объекта.

  • Мост Чиражара, Колумбия

    Рухнувшие здания и мосты: ошибки строителей и человеческие жертвы

    Мост Чиражара, Колумбия

    Мост через каньон Чиражара в Колумбии должен был соединить два туннеля. Однако перед вводом в эксплуатацию в январе 2018 года один из пролетов переправы рухнул из-за ошибки проектирования. Погибли 9 человек. Специальная комиссия установила, что из-за недостатков конструкции уцелевшие части моста могут самопроизвольно обрушиться в любой момент. Поэтому в июле недостроенный мост взорвали.

  • Мост под Студенкой, Чехия

    Рухнувшие здания и мосты: ошибки строителей и человеческие жертвы

    Мост под Студенкой, Чехия

    Мост под чешской деревней Студенка обрушился 8 августа 2008 года как раз во время ремонтных работ на нем. В обрушившийся мост врезался поезд, следовавший из Кракова в Прагу на скорости около 140 километров в час. Погибли 8 человек, еще более 60 получили ранения. Причины обрушения остались до конца неизвестными. Эксперты считают, что оно было вызвано ошибками в конструкции моста.

  • Мост через Миссисипи, США

    Рухнувшие здания и мосты: ошибки строителей и человеческие жертвы

    Мост через Миссисипи, США

    Автомобильный мост через Миссисипи длиной в 581 метр соединял две части Миннеаполиса. Он обрушился 1 августа 2007 года в час пик. 13 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Расследование пришло к выводу, что причиной катастрофы стала конструктивная недоработка - детали, соединяющие фермы моста были изготовлены из металла недостаточной толщины и в определенный момент не выдержали нагрузки.

  • Торговый центр Сампун, Южная Корея

    Рухнувшие здания и мосты: ошибки строителей и человеческие жертвы

    Торговый центр Сампун, Южная Корея

    Обрушение торгового центра Сампун в столице Южной Кореи - Сеуле - произошло 29 июня 1995 года. Под обломками здания погибло более 500 человек. Расследование показало, что обрушение произошло из-за многочисленных нарушений при строительстве и эксплуатации здания. В частности, был самовольно построен пятый этаж, которого не была в плане, а часть несущих колонн изъяли в пользу экскалаторов.

  • Центр Рана-Плаза, Бангладеш

    Рухнувшие здания и мосты: ошибки строителей и человеческие жертвы

    Центр Рана-Плаза, Бангладеш

    Одна из крупнейших трагедий современности - обрушение восьмиэтажного здания в городе Савар в Бангладеш. За день до этого в стенах здания, носившего собственное имя Рана-Плаза, были обнаружены трещины, и полиция запретила его эксплуатацию. Однако располагавшиеся там предприятия по пошиву одежды проигнорировали запрет. В результате обрушения погибло 1135 человек.

    Автор: Вадим Шаталин, Дженнифер Вагнер


  • Мост в Генуе, Италия

    Рухнувшие здания и мосты: ошибки строителей и человеческие жертвы

    Мост в Генуе, Италия

    В городе Генуя 14 августа 2018 года обрушилась секция автомобильного моста. По первоначальным данным, погибли от 30 до 35 человек. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли заявил, что причиной обрушения моста стали недостатки в техническом обслуживании объекта.

  • Мост Чиражара, Колумбия

    Рухнувшие здания и мосты: ошибки строителей и человеческие жертвы

    Мост Чиражара, Колумбия

    Мост через каньон Чиражара в Колумбии должен был соединить два туннеля. Однако перед вводом в эксплуатацию в январе 2018 года один из пролетов переправы рухнул из-за ошибки проектирования. Погибли 9 человек. Специальная комиссия установила, что из-за недостатков конструкции уцелевшие части моста могут самопроизвольно обрушиться в любой момент. Поэтому в июле недостроенный мост взорвали.

  • Мост под Студенкой, Чехия

    Рухнувшие здания и мосты: ошибки строителей и человеческие жертвы

    Мост под Студенкой, Чехия

    Мост под чешской деревней Студенка обрушился 8 августа 2008 года как раз во время ремонтных работ на нем. В обрушившийся мост врезался поезд, следовавший из Кракова в Прагу на скорости около 140 километров в час. Погибли 8 человек, еще более 60 получили ранения. Причины обрушения остались до конца неизвестными. Эксперты считают, что оно было вызвано ошибками в конструкции моста.

  • Мост через Миссисипи, США

    Рухнувшие здания и мосты: ошибки строителей и человеческие жертвы

    Мост через Миссисипи, США

    Автомобильный мост через Миссисипи длиной в 581 метр соединял две части Миннеаполиса. Он обрушился 1 августа 2007 года в час пик. 13 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Расследование пришло к выводу, что причиной катастрофы стала конструктивная недоработка - детали, соединяющие фермы моста были изготовлены из металла недостаточной толщины и в определенный момент не выдержали нагрузки.

  • Торговый центр Сампун, Южная Корея

    Рухнувшие здания и мосты: ошибки строителей и человеческие жертвы

    Торговый центр Сампун, Южная Корея

    Обрушение торгового центра Сампун в столице Южной Кореи - Сеуле - произошло 29 июня 1995 года. Под обломками здания погибло более 500 человек. Расследование показало, что обрушение произошло из-за многочисленных нарушений при строительстве и эксплуатации здания. В частности, был самовольно построен пятый этаж, которого не была в плане, а часть несущих колонн изъяли в пользу экскалаторов.

  • Центр Рана-Плаза, Бангладеш

    Рухнувшие здания и мосты: ошибки строителей и человеческие жертвы

    Центр Рана-Плаза, Бангладеш

    Одна из крупнейших трагедий современности - обрушение восьмиэтажного здания в городе Савар в Бангладеш. За день до этого в стенах здания, носившего собственное имя Рана-Плаза, были обнаружены трещины, и полиция запретила его эксплуатацию. Однако располагавшиеся там предприятия по пошиву одежды проигнорировали запрет. В результате обрушения погибло 1135 человек.

    Автор: Вадим Шаталин, Дженнифер Вагнер


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