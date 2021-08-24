Обострение ситуации в Кабуле: хроника событий

Ситуация в столице Афганистана резко обострилась после взрывов, совершенных боеваками террористической организации "Исламское государство". DW следит за событиями четверга, 26 августа (время московское).

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По данным министерства здравоохранения Афганистана, которые приводит CNN, при взрывах у аэропорта погибли более 60 афганцев, еще более 140 человек получили ранения.

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Нападение у аэропорта Кабула привело к гибели 12 военных США, и за эту атаку несут ответственность террористы группировки ИГ, заявил глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. "На данный момент нам известно, что в результате атаки были убиты 12 военных США, а еще 15 были ранены", - заявил он на брифинге

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В результате двух взрывов вблизи аэропорта Кабула в четверг, 26 августа, погибли, по разным данным, от 20 до 40 человек, в том числе дети. Около 60 человек госпитализированы. Первый взрыв произошел у одного из входов в аэропорт, где толпились люди, желающие покинуть Афганистан. По данным телеканала CNN, взрыв совершил мужчина-смертник.



Чуть позже поступили сообщения о втором взрыве - на этот раз около отеля Baron, расположенного неподалеку от кабульского аэропорта. По предварительным данным, оба взрыва совершила террористическая группировка "Вилайят Хорасан". Согласно заявлению Пентагона, в районе аэропорта произошло "комплексное нападение" террористов.

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