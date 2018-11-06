Оборот рождественских продаж в ФРГ может превысить 100 млрд евро

Предприятия розничной торговли Германии надеются во время предстоящих рождественских продаж впервые преодолеть отметку в 100 млрд евро оборота. Как сообщает в среду, 7 ноября, пресс-служба немецкого Объединения розничной торговли (HDE), розничный оборот в ноябре и декабре 2018 года может увеличиться на 2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, дойдя до уровня в 100,3 млрд евро. В 2017 году прирост составил 3,8 процента, в 2016-м - 4,6 процента.

Согласно опросу Института ifes, каждый немецкий покупатель планирует в среднем потратить на рождественские подарки около 472 евро - на 6 евро больше, чем в 2017 году. Особым спросом пользуются подарочные сертификаты, а также книги, косметическая продукция, товары по уходу за телом и канцтовары.

Предрождественские месяцы приносят продавцам наибольший розничный оборот. Ноябрь и декабрь обеспечивают до 15 процентов общего дохода, а на некоторые виды товаров прибыль увеличивается до 100 процентов в сравнении со средними показателями за предыдущие месяцы. На весь 2018 год HDE также повысило прогноз по общему обороту немецкой торговли - с 2% до 2,3%.

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