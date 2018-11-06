 Оборот рождественских продаж в ФРГ может превысить 100 млрд евро | Новости из Германии о Германии | DW | 07.11.2018

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Германия

Оборот рождественских продаж в ФРГ может превысить 100 млрд евро

Согласно опросам, каждый немецкий покупатель готов потратить на подарки к Рождеству 472 евро. Общий оборот продаж в ноябре-декабре превысит 100 млрд евро, прогнозирует профильное объединение.

В торговом центре перед Рождеством. Гамбург.

Предприятия розничной торговли Германии надеются во время предстоящих рождественских продаж впервые преодолеть отметку в 100 млрд евро оборота. Как сообщает в среду, 7 ноября, пресс-служба немецкого Объединения розничной торговли (HDE), розничный оборот в ноябре и декабре 2018 года может увеличиться на 2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, дойдя до уровня в 100,3 млрд евро. В 2017 году прирост составил 3,8 процента, в 2016-м - 4,6 процента.

Контекст

Интернет-магазины переживают счастливые времена. Все чаще европейцы выбирают подарки своим близким, не выходя из дома. (15.12.2006)

Праздничный бюджет россиян останется практически таким же, как и в прошлом году. А вот традиционного предновогоднего покупательского ажиотажа в РФ не наблюдается уже второй год подряд. (23.12.2016)

Согласно опросу Института ifes, каждый немецкий покупатель планирует в среднем потратить на рождественские подарки около 472 евро - на 6 евро больше, чем в 2017 году. Особым спросом пользуются подарочные сертификаты, а также книги, косметическая продукция, товары по уходу за телом и канцтовары.

Предрождественские месяцы приносят продавцам наибольший розничный оборот. Ноябрь и декабрь обеспечивают до 15 процентов общего дохода, а на некоторые виды товаров прибыль увеличивается до 100 процентов в сравнении со средними показателями за предыдущие месяцы. На весь 2018 год HDE также повысило прогноз по общему обороту немецкой торговли - с 2% до 2,3%.

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    Первые рождественские календари появились в Германии в XIX веке, чтобы отсчитывать дни до Рождества. Тогда календари выглядели по-разному: например, на стену прикрепляли карточки с цифрами от 1 до 24. Картонные домики с окошками и сладостями внутри придумали позже.На фото - календарь 1925 года.

  • Рождественский календарь 20-го века

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    Изначально календарь наполняли не шоколадом и игрушками, а более простыми подарками - открытками, записками с пожеланиями и заданиями. Например, "Незаметно спустись по лестнице".

  • Рождественский календарь

    Рождественские календари: 24 подарка перед праздником

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    В середине ХХ века появился первый кадендарь с шоколадом. Сегодня окошки или коробочки наполняют не только сладостями, но и игрушками и небольшими подарками.

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    В 2016 около четверти опрошенных немцев заполняли и мастерили календари самостоятельно. Шоколадные конфеты - самые популярные предрождественские сюрпризы в Германии.

  • Рождественский календарь

    Рождественские календари: 24 подарка перед праздником

    Волшебные носочки

    Еще один вариант рождественского календаря для детей - подарки, спрятанные в маленьких носках или сапожках.

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    Рождественские календари: 24 подарка перед праздником

    В стиле "Звездных воин"

    Для фанатов фильмов и книг выпускают специальные стилизованные календари. Такой подарок перед Рождеством получит поклонник фантастической саги "Звездные воины".

  • Один из самых больших рождественских календарей в мире

    Рождественские календари: 24 подарка перед праздником

    Рурский гигант

    Эта инсталляция в Дортмунде - один из самых больших рождественских календарей в мире. Как и полагается индустриальному региону, он выполнен из 24 контейнеров. Внутри спрятаны приятные сюрпризы для жителей города.

    Автор: Ксения Сафронова


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Эмоциональный шопинг или магазин на диване?

Контекст

Рождественские календари: 24 подарка перед праздником

Обратный отсчет до Рождества пошел. И чтобы скрасить ожидание, в каждом окошке праздничного календаря спрятан небольшой подарок. Самые оригинальные идеи, - в галерее DW. (06.12.2017)  

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