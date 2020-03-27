Обнуление сроков Путина не внесли на сайт голосования по Конституции РФ

Обнуление сроков президента России Владимира Путина с опозданием внесли на сайт для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ 2020og.ru. В первоначальной версии сайта не были упомянуты изменения в статье 81, позволяющие действующему главе государства вновь участвовать в выборах, сообщила газета "Ведомости" в понедельник, 8 июня.

Речь идет о пункте "Какие поправки?", в котором в 15 тематических блоках подробно объясняется, чем новый текст Основного закона отличается от старого. В первоначальной версии в седьмом пункте говорилось лишь о том, что высшим должностным лицам будет запрещено иметь иностранное гражданство, а также счета и ценности в зарубежных банках.

Впоследствии в этот пункт была добавлена фраза: "Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации - оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок".

Перенос референдума по Конституции

Действующая Конституция России не позволяет Путину оставаться на посту главы государства после 2024 года. Однако 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила внести в Основной закон поправку об обнулении президентских сроков. Свою инициативу она объяснила необходимостью сохранения стабильности в стране. Конституционный суд РФ признал данную поправку законной.

Голосование по внесению изменений в Конституцию должно было состояться 22 апреля, но его отложили из-за пандемии коронавируса. Новая дата голосования назначена на 1 июля. Россиянам предложат ответить на один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" В бюллетене будет предусмотрено два варианта ответа: за и против.

Принять участие в электронном голосовании смогут жители двух регионов - Москвы и Нижегородской области.

Смотрите также:

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Обещанные Путиным выплаты семьям с детьми: при чем тут Навальный? В связи с кризисом из-за коронавируса семьям с детьми до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей на ребенка, пообещал президент РФ. В плане Навального о такой мере карикатурист Сергей Елкин уже читал.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Полицейская этика во времена коронавируса в России Пока Россия, по словам пресс-секретаря Путина Пескова, приближается к плато эпидемии коронавируса, МВД работает над кодексом этики для полицейских. Сергей Елкин о том, как это сочетается.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Финансовая помощь россиянам на карантине: даже не надейтесь? Объявит ли президент Владимир Путин о прямых выплатах населению во время пандемии коронавируса? Рассчитывать на это не стоит, считает карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Как перчатки могут защитить от коронавируса? За появление в общественных местах без защитных масок и перчаток в Москве и Петербурге с 12 мая грозят штрафы. Но польза от перчаток спорна, не без сарказма напоминает Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Помощь россиянам во время пандемии - на что рассчитывать? Многим россиянам нужна финансовая поддержка. Карантин в связи с эпидемией коронавируса оставил их без дохода. Сергей Елкин о том, на какую помощь от государства можно надеяться.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Карантинные каникулы: чем опасен коронавирус в России? Распространение коронавируса SARS-CoV-2 в России опасно не только само по себе. Во время объявленных Путиным карантинных каникул многие россияне остались без дохода. Взгляд Сергея Елкина.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Коронавирус, половцы и печенеги: враги России по версии Путина Владимир Путин сравнил пандемию коронавируса с набегами половцев и печенегов. Карикатурист Сергей Елкин об обращении российского президента к народу.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Как выжить во времена пандемии, или Новый вызов для Кремля Пандемия коронавируса SARS-CoV-2, экономический кризис, низкие цены на нефть - российские власти столкнулись с серьезными вызовами. Но Сергей Елкин сомневается в эффективности политики Кремля.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Самоизоляция в России на примере Владимира Путина Россиян призывают оставаться дома из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. А какой пример подает согражданам президент России Владимир Путин? Версия карикатуриста Сергея Елкина.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина 50 млрд долларов для экс-акционеров ЮКОСа - русская классика Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Карикатурист Сергей Елкин о призраке, который не отпускает Кремль, как героя стихотворения Пушкина.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Протоиерей РПЦ о гражданском браке: черт попутал? Протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с "бесплатными проститутками". Церкви пришлось извиняться. Портрет Смирнова от карикатуриста Сергея Елкина.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Приговор по делу "Сети": с оглядкой на прошлое? Суд в Пензе приговорил фигурантов дела "Сети" к длительным тюремным срокам. Обвиняемые говорят о пытках во время дознания. Сергею Елкину все это напомнило о мрачных страницах истории страны.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Какие еще поправки в Конституцию РФ ждут россиян? Обсуждение поправок в конституцию, предложенных президентом Путиным, продолжается в России. Альтернативные идеи изменения основного закона страны есть у карикатуриста Сергея Елкина.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Доступ к личным данным в режиме онлайн - как это будет Предоставить следователям доступ к персональным данным граждан в режиме онлайн предложил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев. Как это будет выглядеть, знает карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Помилует ли Путин израильтянку, осужденную в РФ за наркотики? Израильтянка Наама Иссахар, отбывающая тюремный срок в России за контрабанду гашиша, все-таки написала президенту Путину прошение о помиловании. Сергей Елкин об играх в милосердие.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Имущество семьи Мишустина: откуда деньги у родственников нового премьера? После назначения Михаила Мишустина премьер-министром РФ в СМИ появились данные о дорогой недвижимости его семьи. Сергей Елкин о шлейфе, от которого Мишустину будет нелегко избавиться.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Изменение Конституции России: почему Путин так спешит? Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина От Чайки до Медведева: кого еще затронет транзит власти в России? Генпрокурор РФ Юрий Чайка уходит в отставку вслед за правительством России под руководством Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о кадровых перестановках на фоне транзита власти.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина В послании Федеральному собранию президент России объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Что станет с Конституцией России после предложений Путина Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Борьба с изменением климата по-российски Минэкономразвития России разработало национальный план по адаптации экономики к изменениям климата. Свое решение проблемы предлагает и карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Чем объясняется приступ щедрости Владимира Жириновского Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал на Красной площади деньги, как он выразился, "крепостным" и "холопам". Карикатурист Сергей Елкин о том, почему он это сделал.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Какие приключения ожидают Деда Мороза в России? Кому - новогодний утренник, а кому - массовое мероприятие. И его организатору Деду Морозу не избежать тщательного досмотра, шутит карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Кто виноват в отстранении России от Олимпиад? WADA отстранила Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года за манипуляции с базой данных допинг-проб. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто спалил олимпийские мечты россиян.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Когда Фемида в России превращается в Джокера Судебный произвол и неоправданно жесткие приговоры российской Фемиды карикатуристу Сергею Елкину напоминают Джокера из одноименного фильма.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина По кому бьют контрсанкции Контрсанкции, введенные Россией в ответ на санкции Запада, бьют по потребителям: потери составляют 445 млрд рублей в год. Карикатурист Сергей Елкин о незавидном положении россиян.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Что Шойгу приготовил Путину в подарок на день рождения Владимир Путин накануне своего дня рождения прогулялся по тайге с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие вылазки президента России на природу.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Почему Москва слезам росгвардейцев не верит, а суды верят Актера Павла Устинова, как и еще нескольких участников протестов в Москве, посадили за ущерб здоровью бойцов Росгвардии. Карикатурист Сергей Елкин усмотрел тенденцию в "московском деле".

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Закон об оскорблении властей: ответная реакция За неуважение к власти в России скоро будут наказывать - соответствующий закон депутаты Госдумы уже приняли. Карикатурист Сергей Елкин гадает, как широко он будет трактоваться. Автор: Сергей Елкин

