Обнуление сроков Путина: дискомфорт президенту не грозит

Обнуление президентских сроков Путина в результате принятия поправок к Конституции РФ критики проекта называют нелегитимным. Сергей Елкин о том, кто заботится о комфорте главы государства.
Смотрите также:
Члены избирательных комиссий с правом решающего голоса призвали коллег не работать на голосовании по поправкам в конституцию из-за COVID-19. Что произошло с ними после этого, они рассказали DW. (11.06.2020)
Рассмотрение Венецианской комиссией предлагаемых Путиным поправок к Конституции России и процедуры их принятия будет иметь важные последствия в перспективе, считает Федор Крашенинников. (28.05.2020)