Обмен Сенцова на Вышинского стал темой "Петербургского диалога"

Участники форума гражданских обществ Германии и России" Петербургский диалог", который проходит в Кёнигсвинтере под Бонном, в пятницу, 19 июля, неоднозначно отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского освободить бывшего главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского при условии, что Москва одновременно освободит украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в российской колонии по обвинению в терроризме.

Глава российского филиала Фонда имени Фридриха Наумана Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен (Julius von Freytag-Loringhofen) в интервью DW сказал, что если появится возможность осуществить масштабный обмен узниками между Украиной и Россией, то это можно будет только приветствовать.

"Это заметно разрядит ситуацию, и если в числе лиц, подлежащих обмену, окажутся и такие известные заключенные, как Сенцов, то будет еще лучше. Ведь после президентских выборов в Украине и слов Зеленского о готовности к переговорам нам нужны позитивные сигналы, и такой обмен заключенными стал бы одним из них", - указал он.

"Закулисный торг о заключенных недопустим"

Известный немецкий политик из партии "Союз 90"/"зеленые" Марилуизе Бек (Marieluise Beck) отметила, что она рада за любого человека, которого выпускают на свободу. В то же время она назвала недопустимым закулисный торг по поводу заключенных, поскольку, по ее словам, речь идет в первую очередь о правовых нормах и справедливости. "Олег Сенцов, учитывая все представленные доказательства, абсолютно невиновен и находится в тюрьме по сфабрикованному обвинению", - напомнила Бек.

Марилуизе Бек указала также на риски, связанные с обменом заключенными. "Относиться к людям, попавшим в тюрьму, как к товарам на рынке, и обменивать их друг на друга без приговора, вынесенного в рамках правовой системы, всегда исключительно сложно. Ведь это может привести к тому, что под удар будут попадать все новые жертвы, поскольку имеется потенциал для осуществления обмена на этом рынке", - пояснила она.

"Символ политической разрядки"

Со своей стороны эксперт фракции СДПГ в бундестаге по внешней политике Нильс Шмид (Nils Schmid) в интервью DW выразил надежду на то, что освобождение Олега Сенцова станет "политическим сигналом и символом какой-то политической разрядки". Шмид напомнил, что вопрос о Сенцове "является темой практически любого комментария федерального правительства за последние годы", и назвал неслучайным тот факт, что германский сопредседатель "Петербургского диалога" Рональд Пофалла (Ronald Pofalla), открывая встречу в Кёнигсвинтере, тоже упомянул о Сенцове.

При этом Нильс Шмид не исключил, что освобождение Олега Сенцова может произойти просто потому, что "после столь длительного времени и столь пристального политического внимания к этой теме" просто настанет время выпустить его на свободу.

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