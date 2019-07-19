 Обмен Сенцова на Вышинского стал темой ″Петербургского диалога″ | Новости из Германии о Германии | DW | 19.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Обмен Сенцова на Вышинского стал темой "Петербургского диалога"

Участники "Петербургского диалога" в Кёнигсвинтере по-разному отреагировали на предложение Украины обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова. В то же время они считают, что такой обмен станет позитивным сигналом.

Украинский режиссер Олег Сенцов в зале российского суда

Украинский режиссер Олег Сенцов в зале российского суда

Участники форума гражданских обществ Германии и России" Петербургский диалог", который проходит в Кёнигсвинтере под Бонном, в пятницу, 19 июля, неоднозначно отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского освободить бывшего главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского при условии, что Москва одновременно освободит украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в российской колонии по обвинению в терроризме.

Глава российского филиала Фонда имени Фридриха Наумана Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен (Julius von Freytag-Loringhofen) в интервью DW сказал, что если появится возможность осуществить масштабный обмен узниками между Украиной и Россией, то это можно будет только приветствовать.

"Это заметно разрядит ситуацию, и если в числе лиц, подлежащих обмену, окажутся и такие известные заключенные, как Сенцов, то будет еще лучше. Ведь после президентских выборов в Украине и слов Зеленского о готовности к переговорам нам нужны позитивные сигналы, и такой обмен заключенными стал бы одним из них", - указал он.

"Закулисный торг о заключенных недопустим"

Известный немецкий политик из партии "Союз 90"/"зеленые" Марилуизе Бек (Marieluise Beck) отметила, что она рада за любого человека, которого выпускают на свободу. В то же время она назвала недопустимым закулисный торг по поводу заключенных, поскольку, по ее словам, речь идет в первую очередь о правовых нормах и справедливости. "Олег Сенцов, учитывая все представленные доказательства, абсолютно невиновен и находится в тюрьме по сфабрикованному обвинению", - напомнила Бек.

Контекст

Украинский режиссер Олег Сенцов, пять лет находящий в заключении в РФ, и в колонии пытается работать над новыми фильмами. Но ему запрещено смотреть работы коллег, сообщила его адвокат DW. (10.05.2019)

Игнорируя протестную голодовку Сенцова, Москва привлекает к теме политзаключенных в РФ все больше внимания мирового сообщества. Рано или поздно Путину придется объясняться, пишет Сергей Руденко. (06.07.2018)

Марилуизе Бек указала также на риски, связанные с обменом заключенными. "Относиться к людям, попавшим в тюрьму, как к товарам на рынке, и обменивать их друг на друга без приговора, вынесенного в рамках правовой системы, всегда исключительно сложно. Ведь это может привести к тому, что под удар будут попадать все новые жертвы, поскольку имеется потенциал для осуществления обмена на этом рынке", - пояснила она.

"Символ политической разрядки"

Со своей стороны эксперт фракции СДПГ в бундестаге по внешней политике Нильс Шмид (Nils Schmid) в интервью DW выразил надежду на то, что освобождение Олега Сенцова станет "политическим сигналом и символом какой-то политической разрядки". Шмид напомнил, что вопрос о Сенцове "является темой практически любого комментария федерального правительства за последние годы", и назвал неслучайным тот факт, что германский сопредседатель "Петербургского диалога" Рональд Пофалла (Ronald Pofalla), открывая встречу в Кёнигсвинтере, тоже упомянул о Сенцове.

При этом Нильс Шмид не исключил, что освобождение Олега Сенцова может произойти просто потому, что "после столь длительного времени и столь пристального политического внимания к этой теме" просто настанет время выпустить его на свободу.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

  • Павел Гриб

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Павел Гриб

    20-летний Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, куда он отправился на встречу с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. Позднее стало известно, что молодой человек пребывает в следственном изоляторе в городе Краснодаре по обвинению в терроризме. Его адвокат заявила, что Павла похитили сотрудники ФСБ.

  • Олег Сенцов

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Олег Сенцов

    Украинского режиссера задержали в Симферополе весной 2014 года, обвинив в создании террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский военный суд в Ростове приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года, находясь в колонии "Белый медведь" в Заполярье, Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключённых в РФ.

  • Александр Кольченко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Александр Кольченко

    27-летний Александр, житель аннексированного Крыма, также проходит по "делу Сенцова". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе, обвинив в участии в террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский суд в Ростове приговорил его к 10 годам заключения. Свою вину, как и Олег Сенцов, он не признал. Заключение Александр Кольченко отбывает в колонии на Урале.

  • Олексій Чирній

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Алексей Чирний

    Преподаватель истории, крымчанин Алексей Чирний - еще один фигурант дела "крымских террористов". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе и подвергли пыткам, выбивая показания против Олега Сенцова. Чирний - единственный, кто пошел на сделку со следствием. Северо-Кавказский военный суд приговорил его к семи годам заключения. Чирний отбывает заключение в колонии в Шахтах Ростовской области РФ.

  • Сергей Литвинов

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Сергей Литвинов

    34-летнего жителя Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года и обвинили в участии в "карательных операциях" батальона "Днепр", в частности, в массовых убийствах и изнасилованиях. Позднее обвинения были сняты и заменены обвинением в разбое. Суд в Ростовской области приговорил Литвинова к 8 с половиной годам заключения. Литвинов содержится в колонии строгого режима в Магадане.

  • Николай Карпюк

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Николай Карпюк

    53-летний Николай Карпюк - житель Ровенской области, задержан в марте 2014 года. Обвинен в убийстве российских военных в Чечне в 1994-1995 годов. Дал признательные показания на себя и других участников дела, позднее отказался от них, заявив, что они были даны под пытками. Приговорен к 22,5 годам лишения свободы. Десять лет он будет сидеть в тюрьме, а затем его отправят в колонию строгого режима.

  • Станислав Клых

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Станислав Клых

    Клыха задержали в августе 2014 года в РФ по тем же обвинениям, что и Николая Карпюка. По данным защиты, доказательств пребывания Клыха в Чечне нет. За время следствия подвергался пыткам и воздействию психотропных веществ. Приговорен к 20 годам заключения, сначала в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. В настоящее время находится в психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске.

  • Владимир Балух

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Владимир Балух

    Проживающего в аннексированном Крыму Владимира Балуха, вывесившего на своем доме флаг Украины и табличку "Улица героев Небесной сотни", приговорили к трем годам и трем месяцам колонии-поселения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. По новому делу о нападении на начальника ИВС он приговорен к пяти годам колонии. 19 марта 2018 года Балух в знак протеста объявил голодовку.

  • Роман Сущенко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Роман Сущенко

    Корреспондента украинского информагентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года во время поездки к брату. 4 июня 2018 года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и сборе секретной информации о работе российских военных и Росгвардии. Процесс проходил в закрытом режиме.

  • Александр Костенко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Александр Костенко

    После аннексии Крыма бывшего украинского милиционера из Симферополя Александра Костенко обвинили в причинении вреда бойцу "Беркута" во время массовых протестов в Киеве в феврале 2014 года. Киевский районный суд Симферополя приговорил его к 4 годам и двум месяцам лишения свободы, после апелляции срок снизили до 3 лет 11 месяцев. Костенко отбывает наказание в исправительной колонии Кирово-Чепецка.

    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


Смотреть видео 14:33

Сигнал Путину: Олегу Сенцову вручили премию Сахарова - DW Новости

Контекст

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

В Ростове-на Дону 23 июля начался судебный процесс по делу украинца Павла Гриба, обвиняемого в терроризме. О некоторых других гражданах Украины, приговоренных в России к тюремным срокам, - в фотогалерее DW. (23.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сигнал Путину: Олегу Сенцову вручили премию Сахарова - DW Новости  

Почему фильм "Заложники Путина" показали в Европарламенте  

Зоя Светова в "Немцова.Интервью": Путин и силы зла не вечны  

Реклама

Самые читаемые

Польша считает неуместным присутствие Путина на годовщине начала Второй мировой  

В Конгрессе США требуют наказать 24 сотрудника ФСБ - по числу пленных украинских моряков  

Число соискателей статуса беженца в ФРГ увеличилось до 1,8 млн  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно