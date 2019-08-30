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Обмен заключенными между РФ и Украиной: торг уместен?

Обмен заключенными между Россией и Украиной породил разные версии о том, как и на каких условиях он произойдет. Карикатурист Сергей Елкин о гуманности и цинизме этой сделки.

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