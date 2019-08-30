 Обмен заключенными между РФ и Украиной: торг уместен? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 30.08.2019

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Россия

Обмен заключенными между РФ и Украиной: торг уместен?

Обмен заключенными между Россией и Украиной породил разные версии о том, как и на каких условиях он произойдет. Карикатурист Сергей Елкин о гуманности и цинизме этой сделки.

Карикатура - Владимир Путин за вывеской Пункт обмена, на которой помимо знаков доллара и евро изображен силуэт человека

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    Автор: Сергей Елкин


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