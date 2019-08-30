Обмен заключенными между РФ и Украиной: торг уместен?

Обмен заключенными между Россией и Украиной породил разные версии о том, как и на каких условиях он произойдет. Карикатурист Сергей Елкин о гуманности и цинизме этой сделки.
Обмен пленными является частью минских соглашений и дорожной карты для реализации мира на востоке Украины, отметил представитель МИД ФРГ на правительственной пресс-конференции. (30.08.2019)
Хотя обмен пленными откладывается, никаких препятствий для процесса нет, все идет по плану, отметили в Службе безопасности Украины. Точная дата обмена пока неизвестна. (30.08.2019)