Обмелевший Одер (фото)

Эта фотография сделана в конце июля на реке Одер, по которой проходит граница между Германией и Польшей.
В результате продолжительной засухи уровень воды во многих немецких реках опустился до необычно низкого уровня. Аналогичную картину сейчас можно также наблюдать на Рейне и Эльбе.
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Эта фотография сделана в среду, 25 июля, в немецком городе Гамбурге, где для поливки парков из-за длительной засухи стали использовать полицейские водометы.
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