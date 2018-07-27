Обмелевший Одер (фото)

Наводнения и мелководья на Рейне

Наводнения и мелководья причиняют особую головную боль рейнским капитанам. Сейчас каждый день по реке, например, на участке между Майнцем и Кобленцем проходит около 200 кораблей. Раньше было еще больше. На Рейне в Дуйсбурге находится крупнейший речной порт Европы. В прошлом веке через него из Рурской области вывозили сталь, уголь и другие товары. Так он выглядел в 1935 году.