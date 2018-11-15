 Обелившая Цеповяза председатель и вся амурская ОНК объявили об отставке | Новости из Германии о России | DW | 16.11.2018

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Россия

Обелившая Цеповяза председатель и вся амурская ОНК объявили об отставке

Глава ОНК Амурской области написала пост в Instagram, в котором заявила, что член банды Цапков Вячеслав Цеповяз не виновен в убийствах. Резкую реакцию в соцсетях в ОНК назвали "травлей".

Забор российской колонии

Все члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области вместе с председателем Натальей Охотниковой решили сложить с себя полномочия. "Это наш молчаливый протест. Травля, которая устроена в СМИ и еще поддержана общественной палатой РФ неприемлема", - цитирует агентство "Интерфакс" заместителя главы ОНК в пятницу, 16 ноября.

Ранее председатель ОНК опубликовала в своем Instagram пост, посвященный одному из участников Кущевской организованной преступной группировки Вячеславе Цеповязе. Охотникова занялась выяснением условий содержания преступника, отбывающего срок в колонии строго режима №3 в Амурской области, после публикации в СМИ фотографий, где он в арестантской робе жарит шашлыки, ест крабов и красную икру. В своем посте глава ОНК назвала Цеповяза "известным предпринимателем, легитимным депутатом, меценатом, потомственным фермером". "Непосредственно от его действий не пострадал ни один человек, жертв нет… Данный человек не убийца и массовая информация СМИ - гнусная ложь", - написала Охотникова, которая позднее удалила свой пост. Его скриншот, однако, разошелся по Сети. 

Не строгий "строгий режим"

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6 ноября ФСИН начала проверку по факту появления в интернете упомянутых фотографий Цеповяза. В ведомстве считают, что снимки реальные и были сделаны в 2015 году. Сам осужденный заявляет, что эти фото поддельные и были специально смонтированы, чтобы скомпрометировать его.

Скандал прокомментировал пресс-секретарь президента России. "Это вопиющая, отвратительная ситуация, здесь не может быть второй точки зрения", - приводит слова Дмитрия Пескова "Интерфакс".

Массовое убийство в станице Кущевской

Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года признал Вячеслава Цеповяза виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды. Он приговорен к 19 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Банда Цапка, по делу которого проходил Цеповяз, действовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. За это время ее участниками были убиты 19 человек. "Цапков" обвиняли и ряде других преступлений. В частности в изнасиловании 220 девушек, вымогательстве, грабежах, нападениях. Банда была задержана после убийства местного предпринимателя, его жены, родственников и соседей, включая четырех детей.

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    183 учреждения

    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 183 пенитенциарных учреждения. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

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    Комната на одного

    Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.

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    Чем вооружена охрана?

    Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

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    Салат с секретом

    Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 183 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 63 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Тюрьма класса "люкс"

    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


     

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