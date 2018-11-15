Обелившая Цеповяза председатель и вся амурская ОНК объявили об отставке

Все члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области вместе с председателем Натальей Охотниковой решили сложить с себя полномочия. "Это наш молчаливый протест. Травля, которая устроена в СМИ и еще поддержана общественной палатой РФ неприемлема", - цитирует агентство "Интерфакс" заместителя главы ОНК в пятницу, 16 ноября.

Ранее председатель ОНК опубликовала в своем Instagram пост, посвященный одному из участников Кущевской организованной преступной группировки Вячеславе Цеповязе. Охотникова занялась выяснением условий содержания преступника, отбывающего срок в колонии строго режима №3 в Амурской области, после публикации в СМИ фотографий, где он в арестантской робе жарит шашлыки, ест крабов и красную икру. В своем посте глава ОНК назвала Цеповяза "известным предпринимателем, легитимным депутатом, меценатом, потомственным фермером". "Непосредственно от его действий не пострадал ни один человек, жертв нет… Данный человек не убийца и массовая информация СМИ - гнусная ложь", - написала Охотникова, которая позднее удалила свой пост. Его скриншот, однако, разошелся по Сети.

Не строгий "строгий режим"

6 ноября ФСИН начала проверку по факту появления в интернете упомянутых фотографий Цеповяза. В ведомстве считают, что снимки реальные и были сделаны в 2015 году. Сам осужденный заявляет, что эти фото поддельные и были специально смонтированы, чтобы скомпрометировать его.

Скандал прокомментировал пресс-секретарь президента России. "Это вопиющая, отвратительная ситуация, здесь не может быть второй точки зрения", - приводит слова Дмитрия Пескова "Интерфакс".

Массовое убийство в станице Кущевской

Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года признал Вячеслава Цеповяза виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды. Он приговорен к 19 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Банда Цапка, по делу которого проходил Цеповяз, действовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. За это время ее участниками были убиты 19 человек. "Цапков" обвиняли и ряде других преступлений. В частности в изнасиловании 220 девушек, вымогательстве, грабежах, нападениях. Банда была задержана после убийства местного предпринимателя, его жены, родственников и соседей, включая четырех детей.

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