 Обвиняемый в убийстве немецкого политика Любке заявил, что стрелял другой | Новости из Германии о Германии | DW | 08.01.2020

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Германия

Обвиняемый в убийстве немецкого политика Любке заявил, что стрелял другой

Главный подозреваемый в убийстве Вальтера Любке - Штефан Э. дал новые показания. Теперь он утверждает, что Маркус Х., приехавший вместе с ним к дому Любке, застрелил политика по неосторожности.

Похороны Вальтера Любке, июнь 2019 года

Похороны Вальтера Любке

В деле об убийстве главы административного округа Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke) главный подозреваемый Штефан Э. (Stephan E.) неожиданно изменил свои показания. Теперь он утверждает, что его знакомый Маркус Х. (Markus H.), который присутствовал на месте событий вместе с ним, застрелил политика по неосторожности. Об этом в среду, 8 января, сообщил адвокат подозреваемого.

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По первоначальной версии следствия, 46-летний Штефан Э. действовал в одиночку, а его знакомый Маркус Х. лишь помогал приобрести оружие, в связи с чем находится в предварительном заключении. Согласно новым показаниям Э., они приехали к дому Любке вдвоем, оружие было в руках у Маркуса Х., но убивать политика не собирались. Теперь по этим показаниям будет проведена следовательская проверка.

Убийство Вальтера Любке

Член Христианско-демократического союза Вальтер Любке, выступавший в поддержку беженцев, был убит выстрелом в голову с близкого расстояния из короткоствольного оружия и обнаружен в ночь на 2 июня 2019 года на террасе своего дома в Вольфхагене.

Убийство Любке расследует Федеральная прокуратура Германии. Она выдала ордер на арест Штефана Э., поскольку на месте преступления были обнаружены следы его ДНК. 26 июня генпрокурор ФРГ Петер Франк (Peter Frank) сообщил, что задержанный сознался в убийстве. Позднее Штефан Э. отказался от признательных показаний. Теперь он утверждает, что признание было сделано, чтобы выгородить Маркуса Х.

Штефана Э. подозревают и в других преступлениях

В сентябре 2019 года стало известно, что Штефана Э. подозревают в попытке убийства беженца из Ирака. По версии обвинения, в январе 2016 года Э. ударил иракца ножом в спину, серьезно ранив его. Подозреваемый мог руководствоваться "правоэкстремистской идеологией", полагает следствие.

В 1993 году Штефан Э. с самодельным взрывным устройством напал на центр для размещения лиц, подавших прошение об убежище, за что был приговорен к лишению свободы без права на досрочное освобождение.

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  • Берлин

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    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

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  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


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