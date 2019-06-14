Обвиняемый в терроризме австралиец написал письмо стороннику в России

Правый экстремист из Австралии - 28-летний Брентон Таррант, по версии следствия, совершивший расистски мотивированные нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчёрч и содержащийся в следственном изоляторе с повышенными мерами безопасности в Окленде, написал письмо с пропагандой своих взглядов стороннику в России.

Шестистраничное послание во вторник, 13 августа, было выложено на на сайте 4chan - интернет-платформе, регулярно посещаемой сторонниками крайне правой идеологии.

Месяц провел в России

Как следует из текста письма, датированного 4 июля, оно адресовано мужчине по имени Алан. В послании содержится подробное описание пребывания Тарранта в РФ.

Крайстчёрчский стрелок сообщил, что "месяц провел в России в сентябре 2015 года". Австралиец посетил Санкт-Петербург, Москву, а также несколько городов Золотого кольца РФ.

На пятой странице письма содержится изложение экстремистских взглядов обвиняемого, в частности, он признается, что разделяет убеждения основателя Британского союза фашистов Освальда Мосли. Кроме того, Таррант высказывает уверенность, что мир ожидает "серьезный конфликт", "по всей видимости, большое кровопролитие". Однако "Россия уже переживала подобное", добавляет он.

"Письмо не должно было быть отправлено"

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, которая пообещала никогда не называть стрелка по имени, чтобы не привлекать к нему повышенное внимание, обрушилась с жесткой критикой на пенитенциарное учреждение, допустившее отправку подобного письма.

Исполнительный директор департамента исправительных учреждений Кристина Стивенсон признала, что это послание "никогда не должно было бы быть отправлено".

"Хотела бы извиниться за страдания, которые оно вызвало у тех, кто пострадал от трагических событий 15 марта", - заявила она.

Массовое убийство в Крайстчёрче

В середине марта Брентон Таррант устроил стрельбу в двух мечетях города Крайстчёрч в то время, когда верующие собрались на молитву. Погибли более 50 человек. Свое нападение экстремист транслировал в прямом эфире через Facebook с помощью видеокамеры, установленной на его шлеме. Ранее он опубликовал 74-страничный манифест о расовом превосходстве белых и рассказал о своих планах атаковать мечети.

Сразу после теракта Новая Зеландия запретила частным лицам лицам владеть штурмовым и полуавтоматическим оружием. Интернет-гиганты Amazon, Facebook и Google, а также 17 стран, в ходе "крайстчёрчского саммита" в Париже в мае, объявили о создании международного альянса против распространения террористических видеоматериалов в сети.

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