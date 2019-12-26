Обвиняемые по делу "Сети" приговорены к долгим срокам заключения

Суд в Пензе в понедельник, 10 февраля, вынес обвинительные приговоры семерым фигурантам дела "Сети". Все семеро приговорены к лишению свободы. Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский, объявленные следствием организаторами "террористического сообщества", приговорены к 18 и 16 годам колонии соответственно.

Андрей Чернов получил 14 лет колонии строгого режима, Максим Иванкин - 13 лет, Михаил Кульков - 10 лет. Их признали виновными в участии в террористическом сообществе и в покушении на сбыт наркотиков.

Василий Куксов приговорен к 9 годам колонии общего режима по обвинению в участии в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия. Арман Сагынбаев получил 6 лет колонии. Именно такие сроки для фигурантов дела ранее запрашивала прокуратура. Дело расследовала Федеральная служба безопасности (ФСБ), его фигуранты жаловались на пытки, избиения и на давление силовиков, сообщает "Медиазона".

Ранее еще один обвиняемый по этому делу, Игорь Шишкин, признал вину и дал показания на других фигурантов, в январе этого года его приговорили к 3,5 годам колонии. Показания на других фигурантов давал и Егор Зорин, дело против него закрыли в 2018 году.

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