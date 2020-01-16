Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вновь арестована

Решение об освобождении бывшей топ-менеджера "Интер РАО" из СИЗО отменено по ходатайству генпрокуратуры. Цуркан обвиняют в шпионаже в пользу Молдавии.
Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, снова арестована. Второй кассационный суд общей юрисдикции в пятницу, 7 февраля, по ходатайству Генпрокуратуры РФ отменил решение об освобождении Цуркан из СИЗО и вновь взял ее под стражу.
"Представление заместителя генерального прокурора РФ удовлетворить, отправить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Обвиняемую Цуркан взять под стражу в зале суда", - огласил решение судья.
Ранее Мосгорсуд продлил срок содержания Цуркан под стражей до 14 марта (на 21 месяц в общей сложности). Первый апелляционный суд 16 января отменил это решение, удовлетворив жалобу защиты Цуркан и наложив на обвиняемую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Карина Цуркан тогда была выпущена из СИЗО, где она провела полтора года. Решение Первого апелляционного суда, однако, было обжаловано прокуратурой в кассационной инстанции.
Дело Карины Цуркан
Цуркан задержали летом 2018 года и предъявили обвинение в шпионаже (статья 276 УК). По словам адвоката Ивана Павлова, следствие утверждает, что в 2004 году молдавские спецслужбы завербовали Цуркан, а в 2015 году она якобы передала спецслужбам документ, касающийся "отдельных аспектов действий" российских энергетических компаний в рамках международных проектов. Привлеченные ФСБ специалисты пришли к выводу, что этот документ представляет собой государственную тайну.
По данным российских СМИ, основными доказательствами по уголовному делу стали результаты трехлетней прослушки телефонных разговоров Цуркан. Как рассказывал Павлов, следствие заявляет, что оно располагает документами, подтверждающими сотрудничество Цуркан с молдавскими спецслужбами. В то же время Павлов считает эти документы поддельными.
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