Обвинение запросило сроки для фигурантов дела "Нового величия"

Прокуратура на заседании Люблинского суда Москвы во вторник, 14 июля, запросила для обвиняемых по делу "Нового величия" меры наказания от условных сроков до 7,5 лет колонии. Об этом сообщила DW Юлия Виноградова - мать обвиняемой по этому делу Анны Павликовой.

Самый суровый срок обвинение запросило для Руслана Костыленкова -7,5 лет колонии общего режима. Для Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова прокуратура требует 6,5 и 6 лет колонии соответственно.

Для Максима Рощина и Дмитрия Полетаева прокурор просит 6,5 лет тюремного заключения условно. Мария Дубовик, по требованию прокуратуры, должна получить 6 лет условно. Анна Павликова, жена Константина Котова, - 4 года лишения свободы условно.

Кроме того, прокурор попросил два года ограничения свободы всем фигурантам дела, кроме Анны Павликовой. Прокурор попросил также для Костыленкова и Карамзина по 6 лет запрета на выкладывание данных в интернете. Для Рощина, Полетаева и Дубовик - аналогичный запрет сроком на 5 лет.

Следующее заседание суда по делу "Нового величия" должно состояться 21 июля.

В чем обвиняют фигурантов дела "Нового величия"

Фигуранты дела "Нового величия" были задержаны в марте 2018 года. По версии следствия, они собирались свергнуть в России конституционный строй. Молодых людей обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В свою очередь адвокаты утверждают, что "Новое величие" было создано по инициативе оперативника МВД России.

Двое фигурантов дела - Павел Ребровский и Рустам Рустамов - заключили досудебное соглашение, и их дела были рассмотрены в особом порядке. Ребровского приговорили к 2,5 годам колонии, Рустамова - к 1,5 годам заключения условно. Уже после приговора Ребровский отказался от своих показаний, суд отменил приговор и направил его дело на новое рассмотрение.

Один из фигурантов дела - Сергей Гаврилов - сбежал из-под домашнего ареста и в июне 2020 года получил убежище в Украине.

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