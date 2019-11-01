 Обвинение в процессе по импичменту Трампа возглавит демократ Адам Шифф | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Обвинение в процессе по импичменту Трампа возглавит демократ Адам Шифф

Ранее Адам Шифф играл центральную роль в предварительном расследовании Палаты представителей превышения полномочий Дональдом Трампом. В состав обвинителей войдут семь человек.

Адам Шифф

Обвинение в процессе по импичменту Трампа возглавит демократ Адам Шифф. Об этом в среду, 15 января, заявила глава Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси.

Адам Шифф возглавляет спецкомитет Палаты представителей по разведке. Ранее конгрессмен сыграл центральную роль в предварительном расследовании превышения полномочий Дональдом Трампом во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В состав обвинителей войдут семь человек

В список обвинителей войдут семь человек, в том числе председатель юридического комитета Джерролд Надлер и глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен.

Эти лица будут представлять Палату представителей на судебном процессе в Сенате в случае одобрения соответствующей резолюции о передаче импичмента в Сенат. Голосование состоится вечером в среду.

Контекст

В Брюсселе обсуждают стенограмму разговора Трампа и Зеленского и слова о том, что ЕС мало помогает Украине. Как повлияют высказывания украинского президента на отношения с Евросоюзом? (26.09.2019)

Дональд Трамп в телефонной беседе надавил на Владимира Зеленского. Из-за этого президенту США грозит импичмент. Но подхалимская политика президента Украины - не меньший скандал, считает Бернд Йоханн. (26.09.2019)

В чем обвиняют Трампа?

Президента США подозревают в том, что во время телефонной беседы с президентом Украины он пытался вынудить его начать расследование против вероятного соперника Трампа на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления якобы использовались возможное приглашение Зеленского с визитом в США и военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов.

Контролируемая демократами Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте 31 октября. Скандал с возможным давлением на Зеленского получил название Ukrainegate.

В истории США процедуру импичмента президенту проводили дважды - в 1868 году Эндрю Джонсону и в 1998-м - Биллу Клинтону. Оба дела потерпели поражение в Сенате. В настоящий момент Сенат контролируется республиканцами.

Смотрите также:

  • Человек с указкой перед группой людей

    Сколько полномочий у президента США

    Что говорит Конституция США

    Избирается президент США на 4 года, максимально может находиться на этом посту два срока подряд. Он объединяет в себе функции главы государства и правительства. Задача президента - исполнять законы, принятые Конгрессом. Ему подчиняются примерно 4 миллиона человек, работающих в органах исполнительной власти. Президент принимает послов и имеет право признавать или нет то или иное государство.

  • Руки, скованные цепями

    Сколько полномочий у президента США

    Система сдержек и противовесов

    В США три ветви власти по замыслу "отцов-основателей" взаимно ограничивают друг друга. Президент может помиловать осужденных и выбирает федеральных судей, но утверждает их кандидатуры Сенат. Президент также назначает министров и послов, если их кандидатуры получили одобрение сенаторов. Такая процедура - один из способов законодательной власти контролировать исполнительную.

  • Человек перед десятком шестеренок

    Сколько полномочий у президента США

    Сила Конгресса

    Президент должен информировать Конгресс о насущных проблемах страны и своем видении путей ее развития, для этого он произносит ежегодную "Речь о положении дел нации". Он не имеет права вносить законопроекты, но может в речи обозначить важные, с его точки зрения, темы, призывая Конгресс прислушаться к его мнению. Но на этом прямые законотворческие полномочия хозяина Белого дома заканчиваются.

  • Человек говорит да и нет группе людей

    Сколько полномочий у президента США

    Он может просто сказать "нет"

    Президент накладывает вето на законопроект, если возвращает его в Конгресс, не поставив свою подпись. Конгресс может обойти данное решение, если за это проголосуют две трети членов обеих палат парламента. По данным Сената, из примерно 1500 отклоненных американскими президентами законопроектов парламентариям удалось утвердить 111 в качестве законов, преодолев президентское вето.

  • Человек засовывает бумагу в карман

    Сколько полномочий у президента США

    Серые зоны

    Конституция США и решения Верховного суда не дают полного представления о том, сколько всего полномочий у президента. Например, он может воспользоваться правом "карманного вето" - затянуть рассмотрение принятого законопроекта так, чтобы преодоление вето на текущей сессии Конгресса было невозможным. Против такого трюка, применявшегося в американской политике больше тысячи раз, Конгресс бессилен.

  • Человек держит за ниточки подвешенных людей

    Сколько полномочий у президента США

    Решения президента, имеющие силу закона

    Президент США может дать распоряжение членам правительства, предписывающее, как им выполнять обязанности. Оно называется "исполнительным указом" и имеет силу закона. Одобрения законодателей не требуется. И все же президент не всевластен. Суды могут отменить его распоряжения, Конгресс может принять закон, аннулирующий исполнительный указ. Но.. новый президент может отменить уже их, и так далее.

  • Человек с длинной рукой перед группой людей

    Сколько полномочий у президента США

    Как обойти Конгресс

    Американский президент имеет право заключать международные договоры, но для их ратификации нужна поддержка двух третей Сената. Поэтому нередко вместо договоров с другими странами используются так называемые исполнительные соглашения, которые не нуждаются в одобрении Конгресса. Но Конгресс может обратиться с иском в Верховный суд или принять закон, регулирующий сферу действия соглашения.

  • Люди вокруг стола, на котором стоят солдатики

    Сколько полномочий у президента США

    Кто - кого? Когда - как

    Президент США - верховный главнокомандующий, но войну имеет право объявлять только Конгресс. Может ли президент отправлять войска для участия в вооруженном конфликте без согласия парламента? Когда США вступили в войну во Вьетнаме, Конгресс счел это превышением полномочий президента. Считается, что президент может действовать в этой области свободно до тех пор, пока не вмешается Конгресс.

  • Человека на руках выносят из здания

    Сколько полномочий у президента США

    Самое сильное оружие

    Если президент злоупотребляет полномочиями или нарушает закон, то парламент может начать процедуру отстранения его от власти. Таких попыток импичмента было две, обе - безуспешные. Но у Конгресса есть куда более мощный инструмент, чтобы остановить любые президентские инициативы: именно Конгресс утверждает бюджет страны. Нет бюджета - значит, у президента нет денег на реализацию своих планов.

    Автор: Ута Штайнвер, Михаил Бушуев


Смотреть видео 01:49

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа продвигается вперед

Контекст

Сколько полномочий у президента США

Тот, кто занимает Белый дом, единолично правит супердержавой США? Это заблуждение. Все не совсем так, полномочия президента ограничены, ему приходится считаться прежде всего с Конгрессом. (19.01.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа продвигается вперед  

"Украинагейт" может повлиять на выборы президента США - эксперт  

Импичмент Трампу: как это может произойти  

Также по теме

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа продвигается вперед (01.11.2019) 01.11.2019

Импичмент Трампа становится все более реальным. Палата представителей приняла специальную резолюцию, которая позволяет проводить публичные слушания свидетелей по "Ukrainegate".

Donald Trump

Трампу понравился доклад республиканцев в его защиту 03.12.2019

Республиканцы подготовили доклад, опровергающий все доводы демократов в Палате представителей, готовящих процедуру импичмента президента США Трампа.

President Donald Trump departs the White House en route Alabama

Пелоси обвинила Трампа во взяточничестве 15.11.2019

Допрос свидетелей в Палате представителей показал, что действия Трампа являются взяточничеством, заявила спикер Палаты Нэнси Пелоси. Она отметила, что, по Конституции США, это является поводом для импичмента.

Реклама

Самые читаемые

В Иране задержан автор видео с запуском ракеты по "Боингу"  

Правительство России подало в отставку  

Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно