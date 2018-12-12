 ОАГ раскритиковала совместные маневры России и Венесуэлы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.12.2018

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Мир

ОАГ раскритиковала совместные маневры России и Венесуэлы

В Организации американских государств сочли, что переброска в Венесуэлу из РФ стратегических ракетоносцев Ту-160 может противоречить договору о безъядерной зоне в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Российский стратегический ракетоносец Ту-160

Российский стратегический ракетоносец Ту-160

Организация американских государств (ОАГ) подвергла жесткой критике запланированные маневры ВВС России и Венесуэлы в небе над штатом Варгас на севере страны. Соответствующее заявление пресс-служба организации распространила в среду, 12 декабря.

"Это иностранное военное присутствие противоречит конституции Венесуэлы, поскольку оно не было одобрено парламентом", - убеждены в международной организации.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео назвал отправку российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу разбазариванием государственных средств.

В нарушение Договора о запрещении ЯО

В ОАГ также предупредили, что в случае, если бомбардировщики оснащены ядерным боезарядом, то его наличие может противоречить Договору о запрещении ЯО в странах Латинской Америки и в Карибском бассейне и создании там безъядерной зоны.

Контекст

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В понедельник, 10 декабря, в международный аэропорт Майкетии в Каракасе прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160. Перелет в Венесуэлу также совершили тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС России.

Бомбардировщики Ту-160, известные также как "Белый лебедь", проектировались как носители крылатых ракет большой дальности с ядерной боевой частью.

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    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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