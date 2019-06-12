Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Учредитель благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер объявила, что снимает свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом Федермессер написала в субботу, 15 июня, на своей странице в Facebook.

По словам Федермессер, она уступает "тем, кто сильнее", имея в виду юриста ФБК Любовь Соболь. "Я вымотана эмоционально и все время болею. Пусть дальше в этом принимают участие те, кто сильнее и закаленнее. Видимо, броня Соболь крепче", - заявила учредительница "Веры". Она подчеркнула, что продолжит работать в фонде и в Центре паллиативной помощи, а также намерена развивать Первый Московский Детский хоспис.

В свою очередь, Нюта Федермессер пообещала выполнить свои обязательства перед фондами, выдвинувшими ее в депутаты. Кроме того, она отметила, что по-прежнему рассчитывает на поддержку правительства Москвы "по всем социальным вопросам".

Конфликт Федермессер и Навального

Нюта Федермессер намеревалась избираться в 43-м округе Москвы. Однако Алексей Навальный и его штаб выдвинули в качестве кандидата в том же округе Любовь Соболь. Юрист ФБК получила известность своей борьбой с поставками в московские школы и детские сады некачественных продуктов питания фирмами, связываемыми с "поваром Путина" Евгением Пригожиным.

Навальный обратился к Федермессер с публичным письмом, в котором призвал ее снять свою кандидатуру с выборов. В противном случае, по словам политика, Нюта Федермессер приняла бы "прямое участие в борьбе с демократическими силами".

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