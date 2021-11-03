Теракты 11 сентября 2001 во многом были спланированы в Гамбурге, где трое из четырех пилотов-смертников учились и жили несколько лет. DW встретилась с профессором, у которого учился террорист Мохаммед Атта.
Разрушительный ураган "Ида" добрался до Нью-Йорка, оставляя за собой руины и обесточенные города. Из-за катастрофы в городе введено чрезвычайное положение. Метрополитен полностью прекратил работу. Власти призывают горожан оставаться дома и не выходить на улицу, чтобы не препятствовать спасательным работам.
Тысячи беженцев из Афганистана бежали в Индию после захвата власти талибами в 1990-е годы. Поток возобновился после того, как власти США объявили о выводе войск. Большинство из беженцев живут в Дели, и надежд на скорое возвращение на родину у них все меньше.